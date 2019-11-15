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15/11/2019 17:00

【修例風暴】中大澄清沒有邀請警方到校清場

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中大校長段崇智早前發聲明要求所有外來人士即時離開中大，
又呼籲小部分仍然留在校園的成員盡早離開，如大學不能繼續履行其基本使命及任務，須尋求相
關政府部門協助，以解除當前的危機。
　　中文大學於下午４時２０分再次發聲明，強調沒有邀請警方到校清場，而出公開信是因應校
園目前的緊急狀況及安全隱憂，呼籲仍然留在校園的成員盡早離開，直至校園回復安全及秩序。
（ｃｗ）（ｚｚ）

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