人保首１０個月旗下三間子公司保費收入按年升１１﹒８％

《經濟通通訊社１５日專訊》中國人民保險集團（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布

，今年首１０個月，旗下三間子公司原保險保費收入合共約４７１６﹒３億元（人民幣．下同）

，按年升１１﹒８％。

當中，人保財險的原保險保費收入為３６１２﹒５億元，按年升１２﹒５％，人保健康原保

險保費收入１９９﹒９４億元，按年升５２％，人保壽險原保險保費收入為９０３﹒８６億元，

按年升３﹒２％。（ｓｋ）

