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15/11/2019 17:14

人保首１０個月旗下三間子公司保費收入按年升１１﹒８％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國人民保險集團（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布
，今年首１０個月，旗下三間子公司原保險保費收入合共約４７１６﹒３億元（人民幣．下同）
，按年升１１﹒８％。
　　當中，人保財險的原保險保費收入為３６１２﹒５億元，按年升１２﹒５％，人保健康原保
險保費收入１９９﹒９４億元，按年升５２％，人保壽險原保險保費收入為９０３﹒８６億元，
按年升３﹒２％。（ｓｋ）

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