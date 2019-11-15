【修例風暴】嶺南大學即時終止上學期餘下面授課堂，改為網上進行

《經濟通通訊社１５日專訊》嶺南大學宣布，即時終止上學期餘下面授課堂，並改為網上進

行。

嶺大表示，鑑於交通阻塞、社區衝突情況持續，以及學生對自身安全愈來愈擔憂，決定即時

終止上學期餘下所有面授課堂，並改為網上進行。同學如需老師個別指導，可使用最合適的方式

與他們聯繫，老師亦會使用不同方法促進學習。

嶺大續指，期終考試將根據個別課程老師的決定，以網上考試或其他考核方式代替，同學所

有考核合格將可獲取應得學分。（ｋｉ）（ｚｚ）

