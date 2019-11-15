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即市新聞

15/11/2019 16:34

【本港經濟】本港第三季經濟按年倒退２﹒９％，按季跌３﹒２％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》政府公布第三季本港經濟收縮２﹒９％，為自２００９年以來
首次錄得按年跌幅。經季節性調整後按季比較，第三季實質本地生產總值跌３﹒２％，顯示香港
經濟已步入衰退。
　　政府經濟顧問歐錫熊表示，香港經濟在今年第三季急速惡化，由於本地社會事件對本已受環
球經濟同步放緩和美國與內地貿易磨擦影響而轉弱的經濟，造成極為沉重的打擊。香港經濟在第
二季錄得０﹒４％按年輕微增長後，第三季收縮２﹒９％，是自２００９年「環球經濟大衰退」
以來首次錄得按年跌幅。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值繼上一季錄得０﹒５％跌
幅後，在第三季顯著下跌３﹒２％，顯示香港經濟已步入衰退。

＊住宅售價跌３％＊

　　整體貨物出口在第三季按年實質跌幅擴大至７﹒１％，反映環球需求放緩和美國與內地貿易
磨擦升溫。由於本地社會事件越趨暴力令訪港旅遊業嚴重受創，服務輸出急劇惡化，急挫
１３﹒８％，是自２００３年第二季以來最大的按年跌幅。隨著外圍環境變得更為嚴峻及貿易往
來減少，其他服務輸出也錄得不同程度的跌幅。
　　本地股票市場在第三季大幅調整。住宅物業市場亦略為回軟，交投減少。隨著大部分買家更
趨審慎，加上賣家在議價時的態度普遍軟化，住宅售價在季內錄得３％的跌幅。

＊失業率微升至２﹒９％＊

　　勞工市場方面，由於經濟情況惡化，勞工市場有所放緩。經季節性調整的失業率在第三季微
升至２﹒９％，就業不足率則仍維持在１％。與消費相關行業受本地社會事件重創，這些行業的
失業率升幅更為明顯。低收入工人的就業收入按年繼續上升，但整體收入增長放緩。

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