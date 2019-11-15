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15/11/2019 16:37

【本港經濟】政府下調全年經濟增長預測至收縮１﹒３％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》政府經濟顧問歐錫熊表示，考慮到經濟在今年首三季實際收縮
０﹒６％，以及下行壓力持續顯著，今年全年實質本地生產總值增長預測，由八月覆檢時的０至
１％，下調至今輪覆檢的跌１﹒３％，將會是自２００９年以來首次出現年度跌幅。他預期艱難
的外圍環境在短期內應會持續。
　　歐錫熊表示，最近的經濟數據顯示主要經濟體的增長繼續同步放緩，而中美貿易局勢仍存在
不確定性，加之英國「脫歐」及中東地緣政局風險等不明朗情況，認為即使許多中央銀行已採取
措施放寬貨幣政策，但這些舉措應不足以扭轉今年餘下時間全球增長減慢的趨勢，香港的出口表
現在短期內料會維持疲弱。

＊全年基本通脹率預測上調至３％＊

　　他又指，過去數月的本地社會事件越趨暴力，令遊客卻步、重創本地消費需求，以及嚴重打
擊經濟氣氛。所有最新的大型企業及中小型企業調查均顯示，營商氣氛已變得非常悲觀。由於本
地社會事件的衝擊尚未見減退迹象，消費及投資需求在今年餘下時間料仍然低迷。
　　　通脹展望方面，歐錫熊指環球通脹溫和及經濟狀況欠佳，應有助遏制今年餘下時間的整體
通脹。不過，考慮到新鮮豬肉供應情況，通脹率可能在短期內仍然會略為高企，將全年基本消費
物價通脹率預測，由八月覆檢時的２﹒７％上調至今輪覆檢的３％。今年全年整體消費物價通脹
率預測，亦由２﹒６％上調至２﹒９％。

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