【本港經濟】政府下調全年經濟增長預測至收縮１﹒３％

《經濟通通訊社１５日專訊》政府經濟顧問歐錫熊表示，考慮到經濟在今年首三季實際收縮

０﹒６％，以及下行壓力持續顯著，今年全年實質本地生產總值增長預測，由八月覆檢時的０至

１％，下調至今輪覆檢的跌１﹒３％，將會是自２００９年以來首次出現年度跌幅。他預期艱難

的外圍環境在短期內應會持續。

歐錫熊表示，最近的經濟數據顯示主要經濟體的增長繼續同步放緩，而中美貿易局勢仍存在

不確定性，加之英國「脫歐」及中東地緣政局風險等不明朗情況，認為即使許多中央銀行已採取

措施放寬貨幣政策，但這些舉措應不足以扭轉今年餘下時間全球增長減慢的趨勢，香港的出口表

現在短期內料會維持疲弱。



＊全年基本通脹率預測上調至３％＊



他又指，過去數月的本地社會事件越趨暴力，令遊客卻步、重創本地消費需求，以及嚴重打

擊經濟氣氛。所有最新的大型企業及中小型企業調查均顯示，營商氣氛已變得非常悲觀。由於本

地社會事件的衝擊尚未見減退迹象，消費及投資需求在今年餘下時間料仍然低迷。

通脹展望方面，歐錫熊指環球通脹溫和及經濟狀況欠佳，應有助遏制今年餘下時間的整體

通脹。不過，考慮到新鮮豬肉供應情況，通脹率可能在短期內仍然會略為高企，將全年基本消費

物價通脹率預測，由八月覆檢時的２﹒７％上調至今輪覆檢的３％。今年全年整體消費物價通脹

率預測，亦由２﹒６％上調至２﹒９％。

