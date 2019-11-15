《小傳日記》阿里重臨再上市，魚缸反覆要上試？

《小傳日記》花旗國魚缸噚晚（１４日）兩頭走，雖然標指又創新高，但其實都無咩方向。

香江方面示威活動好似有緩和跡象，加上阿里巴巴（０９９８８）正式開始招股，缸邊氣氛有改

善，帶動魚缸今朝（１５日）高開２０６點報２６５２９點，早段仲更加高見２６５４４點，鏟

高２２０點，不過缸友對中美簽唔簽得成協議都有啲擔心，魚缸之後開始無力撐實，半日亦只能

夠踢高近百點作結。下晝魚缸開始跟住Ａ場走勢，升幅一步一步收窄，收市前更加曾經輕微倒跌

２３點，最低見２６３００點，最終魚缸埋單僅踢高２點，報２６３２６點，主板成交

６２０﹒１６億銀減少近１７巴仙。國貨指數報１０４２４點，僅跌２點。

Ａ場繼續縮水，上證綜指報２８９１跣低１８點或逾半巴仙。深成指數報９６４７仆低９８

點或１巴仙，兩市成交近４０１１億人仔。

大隻藍戰士方面，阿里重臨落戶香江，ＱＱ（００７００）有啲壓力，全日收低２毫子，報

３２０銀。不過，阿里重臨都無利好生發發（００３８８），今日縮水近半巴仙，報２４０﹒８

銀。大象（００００５）畀法巴降「他屐」逾６巴仙至５７﹒４７銀，維持中性評級，收低２毫

子，報５７﹒７銀。ＡＩＡ（０１２９９）反彈近１巴仙，報７７銀。神州移動（００９４１）

預計未來５Ｇ客戶多達７０００萬，不過全日無升跌，報６１﹒２銀。

另外，石藥（０１０９３）軟腳蟹跌逾１巴仙，報２０﹒８銀，係全日表現最差藍戰士。



＊大行掃日清青啤反碰釘，阿爺要穩價燃氣佬怕怕＊



今日各大行落力掃食品佬貨，好似日清（０１４７５）咁，之前七連跌兼七連陰，但今日下

晝開始有明顯力撐，埋單鏟高逾８巴仙，報６﹒１５銀。啤酒佬方面，潤啤（００２９１）下晝

發力，全日生猛高近半成報４５﹒１銀，係最勁揪嘅國貨佬！百威亞太（０１８７６）都突然生

猛，午後起哄，今日省鏡收多逾４巴仙，報２９﹒６５銀。不過，青啤（００１６８）就可憐，

今日再畀缸友追住掟，撻低近２巴仙，報５１﹒４銀。蒙牛（０２３１９）用１５億澳元買袋鼠

國奶粉商嘅申請獲批，全日撐高近１巴仙，報２９﹒５５銀。

阿爺發改委話，供暖季節期間將會採取有效措施，保持天然氣價格喺合理範圍，實行「量價

齊保」，對學校、醫院、公共交通就實行「保量穩價」，燃氣佬聽到都怕怕。當中神州燃氣

（００３８４）撻低逾３巴仙，報３２﹒８銀，係表現最差國貨佬。新奧能源（０２６８８）

跣低近２巴仙，報８４﹒３銀。天倫燃氣（０１６００）仆低近１巴仙，報６﹒７９銀。昆侖能

源（００１３５）縮水約半巴仙，報６﹒９１銀。北控（００３９２）收低１毫子，報

３５﹒３銀。



＊瑞聲擬發債股價升得快，央媽再放水農行唔跟隊＊



今朝瑞聲（０２０１８）曾經一度抽升半成，點解？因為佢計劃發行美金債券抽水，點解「

孖屐」會解讀成利好訊號？真係睇唔明，不過尾市升幅收窄，最終收漲近２巴仙，報５１﹒２銀

，係全日最勁揪嘅藍戰士。「孖寶」舜宇光學（０２３８２）就跌近１巴仙，報１２３﹒４銀。

比亞迪電子（００２８５）升逾１巴仙，報１４﹒３６銀。丘鈦科技（０１４７８）潛行兩格報

１０﹒８８銀。鴻騰精密（０６０８８）都跌近１巴仙，報３﹒０５銀。

神州央媽今日只係對省級行政區域內經營嘅城市商業銀行，實施第二階段定向降準，定向下

調存款準備金率０﹒５個百分點，釋放長期資金約４００億人仔。但內地錢莊好似只係略為起哄

，不過唔算太雀躍。建行（００９３９）升近半巴仙，報６﹒２１銀。工行（０１３９８）漲近

１巴仙，報５﹒６１銀。交行（０３３２８）尾市蒸發所有升幅，平收報５﹒１９銀，盤中高見

５﹒２６銀。郵儲行（０１６５８）略漲一格收５﹒１８銀。另外，浙商行（０２０１６）之前

話回Ａ，早前刺激股價造好，但今日就先跌後升，彈起一格報４﹒４６銀。農行

（０１２８８）唔跟隊，全日跌一格收３﹒１７銀。



＊人仔續走低內房佬扭計，缸友急跳機物管要低飛＊



神州今年頭十月房地產開發投資按年增長逾一成，比首九個月嘅升幅回落０﹒２個百分點，

加上人仔中間價四連跌，內房佬今日普遍腳軟。龍湖（００９６０）跣低逾２巴仙，報３１﹒６

５銀。中海外（００６８８）走低近半巴仙，報２５﹒６銀。金茂（００８１７）跌約半巴仙，

報５﹒２４銀。雅居樂（０３３８３）軟近半巴仙，報１０﹒７２銀。不過，萬科

（０２２０２）就揚近１巴仙，報２８﹒２銀。

內房佬無運行，呢排急升咗咁多嘅物管佬都出現回吐，美好嘅時光真係過得特別快？佳兆業

美好（０２１６８）挫近３巴仙，報２１﹒１５銀。奧園健康（０３６６２）跌近３巴仙，報６

﹒１７銀。碧桂園服務（０６０９８）滑逾２巴仙，報２６﹒４５銀。新城悅服務

（０１７５５）腳軟近２巴仙，報１０﹒７銀。不過，半新魚毛藍光嘉寶服務（０２６０６）就

飆近半成，報５２﹒２５銀，兼再創上市新高。周末愉快，請請！



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