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即市新聞

15/11/2019 10:00

《積金攻略－梁潘月寶》強積金債券基金，穩中求進

　　《積金攻略》現時強積金計劃主要有七大類基金可供選擇，風險程度不一，強積金成員可各
適其適，按自己可承受風險的程度選擇。風險程度由高至低分別是股票基金、指數基金、混合資
產基金、債券基金、保證基金、貨幣市場基金及保守基金。今期重點跟大家分享債券基金的特色

　　債券基金風險程度屬低至中，主要投資於由政府、公營機構、銀行、商業機構或多邊國家機
構（如世界銀行）所發行的債券或債務工具。這類基金所投資的債券，必須符合強積金法例規定
的最低信貸評級或上市規定，例如長期債券的信貸評級須達到標準普爾ＢＢＢ級或以上、短期債
券就要有Ａ２級或以上，務求保障成員免受太多投資風險。

＊３６隻債券基金分為四大類別＊

　　根據強積金基金平台，現時有３６隻債券基金，主要分為四大類別，香港債券基金、環球債
券基金、亞洲債券基金及人民幣債券基金，大家可以根據風險偏好和各基金的增長潛力，作出明
智決定。
　　相信大家最關心的會是回報是否吸引，以及適合什麼人投資。債券基金的回報，主要來自債
券的利息收入，或在市場上買賣債券所賺取的利潤。此類基金適合年齡較成熟、追求穩中求勝的
人士。他們能承擔的風險較低，希望享有中期至長期較平穩的回報。而臨近退休人士尤其值得考
慮，因為他們較難抵受風高浪急的投資市場波動，所以應調升債券等低風險資產的投資比例。

＊債券價格受利率匯率等影響＊

　　然而，我們又不可說債券全無風險，債券價格可能受利率、匯率和債券信貸評級影響。當利
率上升時，債券價格或會下跌；而當基金投資於以外幣作為計價貨幣的債券，當該外幣貶值時，
或會導致基金價格下跌。如基金所投資的債券的信貸評級被調低，債券價格通常亦會下跌。
　　至於這類基金過去的表現方面，債券基金的五年期年率化回報範圍為－１﹒８７至２﹒８７
，相比股票基金的五年期年率化回報範圍為－４﹒５至１０﹒０１，債券基金明顯波幅較少，雖
然回報未及股票基金，但不失為穩健之選。
　　如果要平衡投資風險，大家可把債券基金加入投資組合，務求做到穩中求進。如有進一步的
投資問題，可聯絡理財顧問，尋求專業意見。《康宏金融集團首席產品及策略總監　梁潘月寶》

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