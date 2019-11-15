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即市新聞

15/11/2019 10:00

《積金有道－劉家怡》強積金基金投資看清回報與風險

　　《積金有道》大家可能聽過「別將所有雞蛋放在同一個籃子」，所帶出的道理就是分散風險
的重要性。強積金供款是每位僱員辛勞賺取的錢，大家將強積金供款如何配置，放在哪個「籃」
，是所有強積金成員要學習的課題，尤其是當下環球局勢多變難測，投資市場走勢不明朗，成員
到底宜保守還是宜進取，也是一個疑難。後市走勢各人皆有不同看法，成員作出投資決定前，記
緊看清楚強積金基金的回報與風險，以及了解是否適合自己的長遠投資目標。

＊首要評估風險承受能力＊

　　現時市場上有數百隻強積金基金，不同類別基金會有不同程度的潛在風險及回報，切合不同
成員的投資目標。成員在揀選強積金基金時，首要步驟應先評估個人風險承受能力。一般投資角
度而言，風險越高，潛在回報或虧損也會越大。以股票基金與債券基金為例，兩者的風險程度各
異，回報亦可能出現很大差距。
　　積金局統計報告中曾經舉出例子，指根據歷史數據分析，假設自２０００年年底，成員Ａ持
續買入較進取的香港股票基金，相較持續買入較保守的元債券基金的另一名成員（本文稱之為成
員Ｂ），在付出同樣約為３９﹒１萬元總供款額的情況下，估算截至２０１８年年底，成員Ａ的
強積金帳戶累算權益將較總供款額多出８４％，而成員Ｂ的強積金帳戶累算權益僅較總供款額多
出１５％，可見前者的回報較後者高。

＊「平均成本法」助減短期市況波動影響＊

　　我並非勸大家必須要揀選股票基金，過往表現並不代表將來表現，面對市況波動時，回報受
影響的機會較高。反過來說，大家也要留意並非越保守等於越安全，若過份保守，短期內可將損
失本金的機會減低，但長遠來說有機會到退休時方發現強積金回報率可能低於通脹。
　　強積金作為一項動輒數十年的長線投資，其長時期「定期定額」的投資模式可發揮「平均成
本法」的功效，價格低時買入較多基金單位，價格高時則買入較少基金單位，長遠而言可將買入
基金單位成本「拉勻」，有助減少短期市況波動對長遠退休儲蓄增值的影響。成員毋須急於捕捉
市況，也毋須急於作出轉換強積金基金組合的決定，或過於頻繁轉換基金組合。
　　最後不忘提提大家，關於強積金配置，切記「先求知，再投資」，看清風險方能作出更妥善
部署。除了約每半年或一年檢討一次，當經歷不同人生階段及面對不同風險時，也可為強積金基
金組合進行檢討，從宏觀角度檢視強積金配置是否仍符合個人需要和退休目標，如有需要，可尋
求專業財務策劃顧問協助。《友邦香港及澳門首席企業業務總監　劉家怡》

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