《積金有道－劉家怡》強積金基金投資看清回報與風險

《積金有道》大家可能聽過「別將所有雞蛋放在同一個籃子」，所帶出的道理就是分散風險

的重要性。強積金供款是每位僱員辛勞賺取的錢，大家將強積金供款如何配置，放在哪個「籃」

，是所有強積金成員要學習的課題，尤其是當下環球局勢多變難測，投資市場走勢不明朗，成員

到底宜保守還是宜進取，也是一個疑難。後市走勢各人皆有不同看法，成員作出投資決定前，記

緊看清楚強積金基金的回報與風險，以及了解是否適合自己的長遠投資目標。



＊首要評估風險承受能力＊



現時市場上有數百隻強積金基金，不同類別基金會有不同程度的潛在風險及回報，切合不同

成員的投資目標。成員在揀選強積金基金時，首要步驟應先評估個人風險承受能力。一般投資角

度而言，風險越高，潛在回報或虧損也會越大。以股票基金與債券基金為例，兩者的風險程度各

異，回報亦可能出現很大差距。

積金局統計報告中曾經舉出例子，指根據歷史數據分析，假設自２０００年年底，成員Ａ持

續買入較進取的香港股票基金，相較持續買入較保守的元債券基金的另一名成員（本文稱之為成

員Ｂ），在付出同樣約為３９﹒１萬元總供款額的情況下，估算截至２０１８年年底，成員Ａ的

強積金帳戶累算權益將較總供款額多出８４％，而成員Ｂ的強積金帳戶累算權益僅較總供款額多

出１５％，可見前者的回報較後者高。



＊「平均成本法」助減短期市況波動影響＊



我並非勸大家必須要揀選股票基金，過往表現並不代表將來表現，面對市況波動時，回報受

影響的機會較高。反過來說，大家也要留意並非越保守等於越安全，若過份保守，短期內可將損

失本金的機會減低，但長遠來說有機會到退休時方發現強積金回報率可能低於通脹。

強積金作為一項動輒數十年的長線投資，其長時期「定期定額」的投資模式可發揮「平均成

本法」的功效，價格低時買入較多基金單位，價格高時則買入較少基金單位，長遠而言可將買入

基金單位成本「拉勻」，有助減少短期市況波動對長遠退休儲蓄增值的影響。成員毋須急於捕捉

市況，也毋須急於作出轉換強積金基金組合的決定，或過於頻繁轉換基金組合。

最後不忘提提大家，關於強積金配置，切記「先求知，再投資」，看清風險方能作出更妥善

部署。除了約每半年或一年檢討一次，當經歷不同人生階段及面對不同風險時，也可為強積金基

金組合進行檢討，從宏觀角度檢視強積金配置是否仍符合個人需要和退休目標，如有需要，可尋

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