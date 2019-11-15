港股好淡角力，全日窄幅升２點報２６３２６點，終止兩連跌

《經濟通通訊社１５日專訊》據《路透社》指，美國白宮經濟顧問庫德洛稱中美接近達成首

階段協議，刺激隔晚（１４日）美股標指續破頂，且內地電商阿里巴巴今日起招股，港股今早高

開２０６點，報２６５２９點，升幅一度最多擴至２２０點，全日高見２６５４４點。

不過，市場仍對本港示威事件存顧慮，減低投資者入市意欲，加上受本地地產股及石油股拖

累，午後大市繼續走低，曾最多倒跌２３點，全日低見２６３００點，最終恆指終止兩連跌累挫

７４１點之走勢，收報２６３２６點，升２點。主板成交６２０﹒１６億元，按日減少近

１６﹒７％。國指報１０４２４點，跌２點。

Ａ股則走低，上證綜指報２８９１點，跌１８點或跌０﹒６４％。深成指報９６４７點，跌

９８點或跌１﹒０１％。兩市成交合共３８７８億人幣，按日增３﹒４％。

重磅股方面，騰訊（００７００）升０﹒０６％，報３２０元；阿里巴巴（０９９８８）本

日起招股，港交所（００３８８）跌０﹒５％，報２４０﹒８元；中移動（００９４１）無升跌

，報６１﹒２元；匯控（００００５）跌０﹒３５％，報５７﹒７元；平保（０２３１８）軟

０﹒１１％，報９１﹒０５元。



＊示威活動稍緩和，惟本地地產股仍見輕微沽壓＊



示威活動有所緩和，本地地產股個別發展。信置（０００８３）跌１﹒０６％，報１１﹒２

元；新地（０００１６）跌０﹒５６％，報１０７﹒４元；恆地（０００１２）軟０﹒４１％，

報３６﹒８元；新世界（０００１７）升０﹒１９％，報１０﹒４２元；會德豐（０００２０）

走高０﹒７４％，報４７﹒９元；嘉里建設（００６８３）漲１﹒０１％，報２４﹒９元。

手機設備股走勢不一，瑞聲（０２０１８）揚１﹒７９％，報５１﹒２元，連續兩日領漲藍

籌；比亞迪電子（００２８５）升０﹒８４％，報１４﹒３６元；富智康（０２０３８）無升跌

，報１﹒１３元；丘鈦（０１４７８）軟０﹒３７％，報１０﹒８８元；舜宇（０２３８２）走

低０﹒８％，報１２３﹒４元。

食品股見資金追捧。日清（０１４７５）七連跌累挫逾兩成後，今反彈８﹒０８％，報

６﹒１５元；百威（０１８７６）升４﹒０４％，報２９﹒６５元；潤啤（００２９１）漲

４﹒６４％，報４５﹒１元，領漲國指股；蒙牛（０２３１９）升０﹒８５％，報２９﹒５５元

；康師傅（００３２２）升０﹒３３％，報１２﹒０６元；旺旺（００１５１）跌１﹒２５％

，報６﹒３３元。



＊天然氣生產放緩燃氣股走軟，藥股見資金流入＊



國家統計局上日公布天然氣生產放緩，燃氣股走低。中國燃氣（００３８４）挫３﹒３９％

，報３２﹒８元，為表現最差國指股；新奧能源（０２６８８）跌１﹒９８％，報８４﹒３元；

潤燃（０１１９３）走低１﹒７８％，報４４﹒０５元；港華燃氣（０１０８３）軟０﹒９％，

報５﹒５２元；天倫燃氣（０１６００）跌０﹒８８％，報６﹒７９元。

石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）料原油供應過剩低於預期，惟美國上周原油庫存大增，石油股

輕微走軟。中海油（００８８３）微跌０﹒３３％，報１１﹒９４元；中石化（００３８６）軟

０﹒２３％，報４﹒４３元；中石油（００８５７）走低０﹒５４％，報３﹒７元；中海油服

（０２８８３）則走高１﹒１２％，報１０﹒８４元；上石化（００３３８）升１﹒４４％，報

２﹒１１元。

目前市況不穩，藥股見資金流入。百濟神州（０６１６０）淋巴瘤藥獲ＦＤＡ批准加速用於

治療，飆６﹒６４％，報１２５﹒２元；翰森製藥（０３６９２）揚２﹒８７％，報

２５﹒１元；東陽光藥（０１５５８）走高２﹒５１％，報４６﹒９元；金斯瑞（０１５４８）

升１﹒９３％，報１８元；復星醫藥（０２１９６）漲１﹒３１％，報２３﹒２元；石藥

（０１０９３）蒸發１﹒４２％，報２０﹒８元，為表現最差藍籌。

銀基集團（００８８６）料中期扭虧為盈，全日急升４７﹒１８％，報０﹒２０９元，為升

幅最大個股。其利工業（０１７３１）尾市突遭洗倉，全日瀉８３﹒１４％，報０﹒５８元，為

跌幅最大個股。（ｋｓ）

