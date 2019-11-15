《樓市點評－汪敦敬》香港決裂下的自處及投資之道

《樓市點評》《逃犯條例》修訂草案引發的動亂已經發生了差不多五個月了，不幸地，市民

是出現撕裂，兩類人不同的政治理念、不同的思想邏輯，不單只看法不同，連看到的事實也竟不

一樣！彼此抗拒對方的理據甚至證據！但是真相只得一個，香港人要分裂了！也即是說無論誰對

或者誰錯，香港也有一半人是錯的，香港已註定了是走向失敗！



政治方面，我當然有自己的看法，但是我認為縱使我們不同意，也應該用自己的方法去改善

年輕人的徬徨和需要！我們應該對年輕人的不同意見表示尊重！



但示威浪潮其實不單只在香港發生，這是國際的大潮流，源於過去十年的環球量化貨幣潮令

貧富懸殊加劇，而不少過時的政治體制也應付不了新世道！香港只是其中途站，更加不會是最後

一站，也因此這場運動的爭取方式似乎不少是秉承從外國引入的，包括烏克蘭、法國「黃背心運

動」等演進入來的，有關方式再由香港發展傳回去到西方，所以近期西方的示威也見到不少香港

版本的方式。



有關的方式是互不分割、卻互相借力、互相要承擔！不同勢力也有參與，有理想主義者、理

想主義的追隨者、善良的「和理非」，這些也是不少香港人支持的，但是加入這個運動的門檻卻

很低，只要黑衣、蒙面、口號一致就可加入了，其他的人會否太容易加入？生意失敗、失戀者、

憤世嫉俗的青年、黑社會、種族主義的激進者、甚至包括外國間諜及ＣＩＡ！



而在「無大台」的設計下令情況難以和解及收拾，示威者走在一起，只有鬥爭方案，沒有重

建的具體計劃，令我為理性示威者擔心的是：和不同程度、利益、理想的人走在一起，若共通點

只是「不滿政府」的人走在一起，理性示威者是否能主導大局？又如何確定行正確方向的人佔大

多數？



沒有治國理念和利益的分歧和矛盾，只有志同道合去鬥爭！



縱使加入的是一些壞分子，加入後的理念都不割席，那麼事情會變成怎樣？最可怕就是見到

外國的身影及歐美各國的呼應，是八國聯軍？我們見到美、英、台的勢力也有活動。



包容暴力是最危險的，暴力帶來更大暴力，我仍然相信大部分示威者是善良的，而本篇亦不

想太深入去討論政治，而是在建議亂局下的理財方略之前作背景陳述而已！



未來我們面對的是結構性的經濟衰退，香港的競爭力評級已經下跌！失業率顯然是會有上升

的浪潮！結業潮幾乎肯定是會開始！我們應該要在香港決裂下如何自處（包括投資）之道！



面對決裂中國以不變應萬變！事實上，亦不需要急，因為在軍事、物資、甚至金融市場都是

在中國的控制及指掌之中，太早加入不單只會被外國勢力去拉攏，從中取利，而且太早出手亦弄

不清楚香港深層次矛盾的根源，香港今日的問題亦不可以完全怪有人作亂或者有人推波助瀾，香

港高官們在行政上的表現長期不理想是事實的，給一些時間香港磨合，或者面對真正問題或行政

上的不足，可能是比平亂更需要的，問題就由香港人自己面對及解決吧！中央讓香港不同人去磨

合是相當聰明，因為香港人本質仍然是有優勢的，過去二十年的確有很多地方行錯了路，香港人

是需要统一意志，面對一些問題，無論結果變成怎樣，也會比繼續沉淪好的，我也仍充滿希望的

。



＊如何保住香港人元氣？＊



等待香港被摧毀的一刻，這有更多人甦醒一刻，部分香港人卻仍能保住元氣，當行政改善令

社會利益分配有所改善下，配合更多人珍惜後，政治訴求也相對拉近，對這環球性社會運動的免

疫抗體就會產生。



這免疫抗體太重要，因為歐美國家「他朝君體也相同」，同樣要面對經濟和政治引起的示威

潮，誰人早有抗體就是未來二十年在各方面進一步取勝的關鍵，問題是，到了這一刻，我們香港

人是否仍能保住元氣？我相信有一半香港人是能做到的，而另一半香港人是深受衝擊的，筆者撰

本文是希望香港人去判斷形勢和部署未來！



如何保持香港人元氣？中央的確有了安排！股市長期低泡沫！在大風浪中其實守得固若金湯

！



最近的《施政報告》令地產也可穩守，除了透過《收回土地條例》令增加土地供應有曙光外

，也放寬樓市辣招，為何這樣做可以在環球量化貨幣引起的市場滯脹下能夠穩定樓市？



樓市辣招的目的是去除市場泡沫的，同時有積穀防饑的功能，所謂積穀防饑就好像水塘儲水

一樣，這個功能是「龍市」向前推演的重要發展，即是說雨水多的季節儲下的水，自然會在乾旱

的時候使用，甚麼時候是乾旱時候？我認為現在樓市和經濟欠佳，正正就是市場乾旱時候的開始

，這時候樓市辣招應該是會逐步放寬的，我想提出多年的抑壓市場積聚了大量購買力，而且現在

如果與九十年代的建屋量去比較，過去２０年總共最少起少了約五十萬個公私營房屋，加上，

２００９年至今，１０年期間樓市辣招總共出了６次的稅項增加或調整及８次的逆週期按揭措施

，未來，在經濟不好的時候，樓市辣招會一步步放寬，這些購買力和需求已經重新得到解放，在

這段時間放寬市場，不會令到樓市急升，但更加重要的是樓市不會容易出現急跌。簡單來說，樓

市表現很大機會會比其他投資項目更穩定，當市場發覺投資樓市更勝其他項目的時候，房地產亦

會更受歡迎！以上是一項新的常態，亦因此我覺得樓價仍然會輾轉向上，或者是否大幅向上已不

重要，更加重要是相對穩定的樓市，將會成為當今亂世中最穩定的投資項目。



在投資方面，我認為香港人應該Ｂｅ ｗａｔｅｒ游走大灣區，?地不斷放寬置業、醫療及

福利，正正是給予香港人可遊走大灣區，「香港愈差，只會令大灣區融合更順利」，因此我認為

香港人必須要買?地物業，在投資上，在一個變動的市場裏面，要有合適套戥是很需要的，但是

不是要放棄香港？不是，香港機會仍多，而香港正是面對一個就好像電影「讓子彈飛」的劇情一

樣，是做著一個財富的重新分配，《施政報告》是反映土地供應上的改革，特首林鄭有沒有這個

能力不重要，因為中央已經啟動了這個開始，另外，放寬樓宇按揭亦令到高槓桿板塊即４００至

１０００萬物業是應該會跑贏大市的，這個無疑中開放了上車及換樓機會，令到未來草根人士可

以更大量去投資，亦即是在分配財富上有了變化，商舖將出現入市良機，當然很可能不是現在，

有可能在明年或者再下一年出現，兩房成為換樓對象，買兩房的人已經不單只是上車客，還加上

了納米樓的小業主去換樓！兩房會跑贏大市！「三房住一世」，這是未來供應不足的板塊！呎價

在很多區亦是偏低！性價比高！大家應該好好掌握！



中國極可能透過香港，好像種牛痘一樣是得到免疫能力，有了這種免疫力，中國將正正式式

踏上世界領袖的舞台。



在政治問題上，我再想強調我們不要將當下亂局表面化當責任是在於年輕人，實際上香港是

四權失效，立法會成為香港人負資產，香港行政效率表現差！官僚！警察被圍攻及制?！記者也

被嚴重量化！良莠不齊下普遍都不能反映兩方面的意見！沉默大多數因此任人魚肉，我認為民情

會反彈，但反彈不應該去做某社群的鬥爭，而是建立第五權，即是沉默大多數團結崛起，去問責

、批判及鞭策政客及高官，我認為假以時日有足夠水準的香港人是可以好好地運用的。

《祥益地產總裁 汪敦敬》

