【阿里上市】京東為「雙十一」商標起訴商評委，阿里斥其惡意攀附

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》「雙十一」剛過，京東和阿里因為「雙十

一」商標對簿公堂。京東申請註冊了「京東雙十一」等五枚商標，被國家商標評審委員會宣告無

效，京東遂將商標評審委員會起訴至法院，昨天（１４日）下午，北京知識產權法院開庭審理此

案。而在此前將「雙十一」註冊成功的阿里巴巴公司，則作為第三人出庭應訴。

此次法院受理的「雙十一」商標總共有五件，分別為京東公司申請註冊的「雙１１．雙１１

及圖」、「京東雙十一」、「雙１１．雙１１上京東及圖」等五枚商標。

阿里於２０１７年７月２６日對京東申請註冊的上述商標提出無效宣告請求。商標評審委員

會經過審理認為，訴爭系列商標與阿里先註冊的「雙十一」「雙十一狂歡節」「雙１１」等商標

構成類似服務上的近似商標，違反了商標法相關規定，據此裁定訴爭系列商標或予以無效宣告，

或在部分服務上予以無效宣告。此後，京東不服向法院提起行政訴訟。



＊京東：阿里無獨佔「雙十一」資格＊



法庭上，京東的代理人表示，「雙１１」「雙十一」均系每年１１月１１日商業促銷活動節

日的通用名稱，作為商標使用在本類別服務上缺乏商標應有的顯著性。同時，阿里此前申請的商

標既缺乏商標應有的顯著性，在涉案服務類別上又不具備任何知名度，京東申請的商標與阿里商

標不構成近似商標。

京東請求法院撤銷被訴裁定，並判令被告國家商標評審委員會重新作出裁定。京東代理人認

為，「首屆雙十一是由阿里發起的，阿里有開創功勞但沒有獨佔資格。」阿里的代理人庭審亦有

反駁，稱「雙十一」活動由阿里開創，並為此投入了大量的宣傳。早在２０１１年、２０１２年

，原告還沒有使用任何的「雙十一」來宣傳。原告注冊訴爭的「雙十一」商標，是有主觀惡意的

攀附或搭便車行為。

