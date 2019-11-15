【駐京專電】最高法：將證券市場信用交易納入國家統一監管範圍

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》最高法公告，《全國法院民商事審判工作

會議紀要》正式發布。《紀要》明確，將證券市場的信用交易納入國家統一監管的範圍，未經依

法核准，任何單位和個人不得非法從事配資業務。

《紀要》共計１２部分１３０條，涉及公司、合同、擔保、金融（包括金融消費者保護、證

券、信託、保險、票據）、破產等民商事審判的絕大部分領域。紀要同時對案外人執行異議之訴

、第三人撤銷之訴、民刑交叉等突出程序問題進行了規範。

最高人民法院民二庭負責人指出，金融部分包括金融消費者權益保護、證券、營業信託、財

產保險、票據糾紛案件審理５個方面的內容，紀要對其中的一些爭議問題，統一了裁判思路。

關於金融消費者權益保護糾紛案件。《紀要》規定，在審理金融產品發行人、銷售者以及金

融服務提供者（以下簡稱賣方機構）與金融消費者之間因銷售各類高風險等級金融產品和為金融

消費者參與高風險等級投資活動提供服務而引發的民商事案件中，必須堅持「賣者盡責、買者自

負」原則，將金融消費者是否充分瞭解相關金融產品、投資活動的性質及風險並在此基礎上作出

自主決定作為應當查明的案件基本事實，依法保護金融消費者的合法權益，規範賣方機構的經營

行為。賣方機構不能證明其已經按照法律、行政法規和相關監管規定的要求履行了適當性義務的

，應當對金融消費者因此所受的損失承擔賠償責任。紀要還對舉證責任、告知說明義務的衡量標

準、損失賠償數額的確定、免責事由進行了規定。

