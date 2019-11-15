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15/11/2019 10:42

【大灣區】發改委：推動設施互聯互通，構建「１＋Ｎ」規劃體系

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》發改委新聞發言人孟瑋表示，發改委會同
粵港澳三地和有關部門，有序推動粵港澳大灣區建設，取得了積極進展。
　　一是「１＋Ｎ」規劃政策體系不斷完善。今年２月，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公開發
布，明確了大灣區建設總體要求和重點任務。目前，正會同和組織有關方面，抓緊推動基礎設施
互聯互通、生態環境保護、產業發展、城際鐵路等專項規劃編制報批工作，「１＋Ｎ」的規劃體
系逐步構建。
　　二是國際科技創新中心建設有序推進。粵港澳大灣區國際科技創新中心「兩廊」「兩點」建
設框架逐步搭建，其中，「兩廊」是指廣深港、廣珠澳科技創新走廊，「兩點」是指河套、橫琴
兩點。香港科技大學在廣州南沙新區的合作辦學項目獲批籌建，目前已正式動工。中科院與香港
特區簽署《關於中國科學院在香港設立院屬機構的備忘錄》，共同推進中科院香港創新研究院建
設。一批重大科技基礎設施開工建設，比如，強流重離子加速器、材料基因組、腦解析與腦模擬
等，港澳科研機構和人員可共享使用重大科技基礎設施和大型科研設備。
　
＊深中通道建設有序推進，贛深、廣汕高鐵加快建設＊
　
　　三是基礎設施互聯互通不斷強化。南沙大橋順利通車，深中通道建設有序推進。贛深、廣汕
高鐵加快建設，廣湛高鐵開工建設，深茂鐵路深江段、深惠城際等重點項目前期工作穩步開展。
深圳機場三跑道批復建設，惠州機場航站樓、貨運區和停機坪擴容工程開工。皇崗口岸改造工程
啟動，粵澳新通道（青茂口岸）聯檢大樓珠海側海關查驗及配套區域已封頂。
　　四是宜居宜業宜遊的優質生活圈加速打造。將港澳創業者納入當地創業補貼扶持範圍。出台
粵港澳大灣區個人所得稅優惠政策，廣東省制定實施細則，在珠三角９市工作的港澳高端人才和
緊缺人才將享受優惠的稅收政策。

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