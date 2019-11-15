【數據解讀】國泰君安：政策積極支持，基建投資增速下跌空間不大

《經濟通通訊社１５日專訊》內地１－１０月全國固定資產投資額同比增５﹒２％，增速較

預期低０﹒２個百分點。單以１０月計，全國固定資產投資增速為７﹒３％，環比提高２﹒６個

百分點。

國泰君安認為，２０１９年房地產開發投資環境或優於２０１８年，預計投資增速可維持在

１０％或以上。１０月基建投資增速回復下跌確實差於預期，但公用事業及公路等分部投資增速

卻逆勢增加，反映基建投資細分行業中仍有一定機會。此外，國務院總理李克強在１１月１３日

的國常會提到將降低部分基礎設施項目最低資本金比例；以及基礎設施領域和其他國家鼓勵發展

的行業項目，可通過發行權益型、股權類金融工具籌措資本金。現時政府對基建投資的關注程度

遠高於年初，在貨幣及財政政策上都積極支持，對基建投資增速構成重要托底，認為增速進一步

下跌的空間不大。

考慮到現時行業低迷的估值已反映大部分的風險，加上大型工程承包企業已公布的首３季度

業績及新簽合同數據理想，重申行業「跑贏大市」評級，維持中國鐵建（０１１８６）、中國中

鐵（００３９０）的「買入」評級，以及中交建（０１８００）、中國建築國際（０３３１１）

和中國通號（０３９６９）的「收集」評級。（ｃａ）



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