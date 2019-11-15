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即市新聞

15/11/2019 11:04

【數據解讀】國泰君安：政策積極支持，基建投資增速下跌空間不大

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地１－１０月全國固定資產投資額同比增５﹒２％，增速較
預期低０﹒２個百分點。單以１０月計，全國固定資產投資增速為７﹒３％，環比提高２﹒６個
百分點。
　　國泰君安認為，２０１９年房地產開發投資環境或優於２０１８年，預計投資增速可維持在
１０％或以上。１０月基建投資增速回復下跌確實差於預期，但公用事業及公路等分部投資增速
卻逆勢增加，反映基建投資細分行業中仍有一定機會。此外，國務院總理李克強在１１月１３日
的國常會提到將降低部分基礎設施項目最低資本金比例；以及基礎設施領域和其他國家鼓勵發展
的行業項目，可通過發行權益型、股權類金融工具籌措資本金。現時政府對基建投資的關注程度
遠高於年初，在貨幣及財政政策上都積極支持，對基建投資增速構成重要托底，認為增速進一步
下跌的空間不大。
　　考慮到現時行業低迷的估值已反映大部分的風險，加上大型工程承包企業已公布的首３季度
業績及新簽合同數據理想，重申行業「跑贏大市」評級，維持中國鐵建（０１１８６）、中國中
鐵（００３９０）的「買入」評級，以及中交建（０１８００）、中國建築國際（０３３１１）
和中國通號（０３９６９）的「收集」評級。（ｃａ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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