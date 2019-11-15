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即市新聞

15/11/2019 16:13

【華為動向】華為折疊屏手機開售售罄，下周一和周五將再啟銷售

　　《經濟通通訊社１５日專訊》華為首款５Ｇ折疊屏手機Ｍａｔｅ　Ｘ在今天１０點０８分開
啟限量銷售，售價１６９９９元人民幣，京東等各平台開賣瞬間，手機就已經售罄。
　　獲悉，１１月１８日、１１月２２日１０：０８分，ＭａｔｅＸ將再度開啟第二輪、第三輪
銷售。資料顯示，Ｍａｔｅ　Ｘ　５Ｇ採用８英寸可折疊全面屏，鷹翼式折疊設計，支持５５Ｗ
超級快充，配備４５００ｍＡｈ電池。在５Ｇ方面，同時支持ＳＡ和ＮＳＡ網絡。（ｃａ）

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