【華為動向】華為折疊屏手機開售售罄，下周一和周五將再啟銷售

《經濟通通訊社１５日專訊》華為首款５Ｇ折疊屏手機Ｍａｔｅ Ｘ在今天１０點０８分開

啟限量銷售，售價１６９９９元人民幣，京東等各平台開賣瞬間，手機就已經售罄。

獲悉，１１月１８日、１１月２２日１０：０８分，ＭａｔｅＸ將再度開啟第二輪、第三輪

銷售。資料顯示，Ｍａｔｅ Ｘ ５Ｇ採用８英寸可折疊全面屏，鷹翼式折疊設計，支持５５Ｗ

超級快充，配備４５００ｍＡｈ電池。在５Ｇ方面，同時支持ＳＡ和ＮＳＡ網絡。（ｃａ）

