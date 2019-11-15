【數據解讀】上海中原地產：四季度內地樓市成交量價均將震盪下行

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局發布１０月份７０個大中城市商品住宅銷售價格變

動情況統計數據。在傳統銷售季作用下，指數總體延續上漲格局。

上海中原地產品牌部分析數據指，二手房一半城市下跌上漲不具備持續性。指數慣性上漲，

但漲幅開始回落，後勁不足。指數環比雖有上漲，但一線城市漲幅明顯收窄。下跌城市略有增多

，最大跌幅增加。對於大部分城市而言，房價漲幅在１％以內，總體維持平穩。

一線城深圳、上海漲幅領先。１０月一線城市中，深圳、上海漲幅領先。二手房中，有一半

城市出現指數環比下跌，比前期增加７個。相對於新房市場，二手房降溫更明顯，一方面，價格

倒掛現象還有，分流市場客戶，另一方面，二手市場有更高自由度，一些房東為促成交易，價格

讓步尺度較大，造成價格下滑。



＊後市展望：縮量震盪盤整二手房降溫過快＊



上海中原地產市場分析師盧文曦表示，銀十是傳統銷售季最後時間窗口，上半月受假期因素

影響，成交低位盤整，但從整個假期表現來看，比去年同期略好。伴隨下半月產品投放量明顯增

加，尤其是剛需、剛改項目受到市場關注，成交表現較為突出，對全月成交起到積極支撐作用。

二手住宅市場成交量同樣出現回落，一方面是市場掛牌增量縮小，１０月以來每周新增掛牌一直

沒有超過１萬套，影響成交發揮。房東通常會選擇價格讓步，中高端產品讓步尺度至少５％以上

。因此１０月價格指數環比出現回落。

展望後市，臨近年底，房企對銷售的壓力越大，一些標桿房企加快投放同時在營銷動作上也

較為積極，為達成銷售目標起到鋪墊工作。同時，更多城市加入人才政策行列，對市場信心有所

提振。從市場表現來看，剛需以及剛改類項目仍是市場交易主力，並且從一些項目來看，和前期

價格並沒有明顯上漲，因此取得不錯去化成績。不過也正因為年底因素，從慣例來看，成交會呈

現震蕩盤整格局。二手房市場更能及時反應市場情緒，從１０月表現來看，或預示四季度成交量

、價將出現震盪下行走勢。（ｃａ）

