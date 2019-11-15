【阿里上市】張勇致投資者：以做一家活１０２年的好公司為願景

《經濟通通訊社１５日專訊》阿里巴巴（０９９８８）今日至下周三（２０日）中午公開招

股。集團董事局主席兼首席執行官張勇發出一封致投資者的信指，阿里巴巴以讓天下沒有難做的

生意為使命，以做一家活１０２年的好公司為願景。我們將繼續堅定推行全球化、內需、大數據

和雲計算三大戰略，以實現未來五年通過我們的平台服務全球消費者，其中有超過１０億的中國

消費者，並創造１０萬億人民幣以上消費規模的目標。

「１０２年的好公司」由馬雲提出：「我們要發展１０２年，而且只做１０２年，道理很簡

單。阿里巴巴創建於１９９９年，加上１０２，到２１０１年，剛好跨越三個世紀。」

張勇指出，內需是中國經濟的未來。今天在阿里巴巴中國零售平台上，移動月活躍用戶達７

﹒８５億，他們是中國最活躍、最年輕、代表未來的消費力量。中國正在發生的農村地 區城鎮

化，數以億計的中產階級家庭的出現，和全體消費者都成為互聯網網民，都為消費增長帶來了巨

大潛力，也為利用數字技術創造消費增長提供了全新可能。我們希望通過多樣化的商品、服務的

供給，來滿足消費者不同層次的消費需求。不僅如此，我們還希望能夠通過大數據驅動，推動供

應側的改革，通過創新的供給直接連接市場，創造出消費者新的需求。



＊全力推進商業操作系統建設＊



未來，所有企業都將變成新型意義上的互聯網企業，都會成為大數據驅動的公司。阿里巴巴

面對的廣闊機遇，不是某個產業的升級，而是所有產業的升級。因此，我們在全力推進阿里巴巴

商業操作系統的建設：將阿里巴巴面向數字經濟的商業、金融、物流、雲計算等基礎設施開放給

所有客戶和合作夥伴，幫助它們全面完成數字化，走向智能化。

阿里巴巴２０１４年首次上市，遺憾地錯過香港，此次再度回歸香港二次上市。張勇強調：

「過去幾年間，香港的資本市場已經發生了很多令人鼓舞的重大改革。在當前香港社會發生諸多

重大變化的時刻，我們依然相信香港的美好未來。我們希望能貢獻自己的綿薄之力，積極參與到

香港的未來建設中。」（ｗｌ）

