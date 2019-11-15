《神州縱橫－凌昆》美國禁制反利中國發展

《神州縱橫》最近華為老總任正非接連發出突破美國禁制影響的信息，先是指５Ｇ基站可不

用美國芯片，進而指華為產品都可以不用。事實是在中興、華為事件後，中國科技企業都全力加

快自主開發投入力度，特別是芯片行業。華為則是其中代表之一，反映美國想以禁制拖慢中國發

展將事與願違。



＊芯片業急起直追＊



華為旗下芯片設計企業海思近期因美國禁令而得以大放光芒，接連推出了多系列如鯤鵬、麒

麟及昇騰等的多用途芯片，可用於ＣＰＵ、ＮＰＵ、ＡＩ、電視及移動通訊等多個領域，保證了

業務不會被卡脖子。在芯片業發力的不止華為還有其他的專業設計及製造企業，和格力、ＴＣＬ

等家電企業及網絡企業如阿里都開始插手其中。政府亦加大支持力度，成立了２０００億元的基

金，並對芯片、軟件行業減稅。在政企合力下相關行業得以蓬勃發展，勢頭前所未見。在芯片製

造上中國已開始掌握１４ｍｍ技術，並籌備向７ｍｍ進發，大為縮少了與先進水平的差距行業龍

頭（台積電剛開始走向５ｍｍ）。在設計方面，新興行業冒起帶來了新需求，也給中國芯片企業

帶來了跨越式發展的黃金機遇。由於中國在５Ｇ、ＡＩ、雲計算等方面的快速發展，促成了芯片

供應商在需求拉動下創造出領先國際的產品。在設計中還還上加構問題，華為芯片一直採用

ＡＲＭ公司的架構，昇騰獲得授權，但ＡＲＭ曾隨美國對華為禁供，一度令其發展蒙上陰影。



＊鴻蒙出世拓新天地＊



實際上ＡＲＭ禁制從長遠看影響不大，華為已獲授權的版本仍可利用，還可在這基礎上自行

升級。稍後還可自主研發新架構，或如其他企業採用開源式也更靈活的ＲＩＳＣ－Ｖ架構，並由

此降低芯片成本，參與禁制中國者最終將自斷財路。中國芯片業除了追趕先進水平外，還正積極

開發新技術，故有機會由落後變領前。中國科學家率先開發出３ｍｍ晶體管，並已開始研發

０﹒５ｍｍ的。又有科學家開發出石墨稀基區的新型晶體管，效能比現有的更高。除芯片外，華

為還因Ｇｏｏｇｌｅ禁供推出鴻蒙操作系統，新出的手機已不再預裝Ｇｏｏｇｌｅ產品，用戶須

自行設法裝置。短期內這或會影響華為的業績，但從長遠看卻反成華為以至中國ＩＴ行業的新機

遇，令自主開發有無限廣闊前景和巨大潛力。鴻蒙不單是新一代操作系統，可面向物聯網及其他

新技術應用的需要，還可借此統一移動通訊、電腦等各類終端的操作體制，故是個未來的系統。

現時基本技術及系統已在，下一步是建立應用程式生態，任正非指這不必兩、三年便可有成。事

實上中國是建設生態的強國，有報道指累計移動程式已達５００萬件而居世界首位。

《資深評論員 凌昆》

