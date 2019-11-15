《經濟通通訊社１５日專訊》阿里巴巴集團向香港聯交所提交初步招股文件，正式啟動香港
ＩＰＯ計劃，阿里在招股文件提示風險稱：未來可能在上海或深圳證券交易所公開發行或上市，
但沒有具體時間表，也可能不進行發行和上市，將取決於相關監管動態和市場條件。
內地資本市場憧憬未來可以投資阿里巴巴，官媒《中國證券報》引述資深投行人士王驥躍指
，交易所正在推進紅籌公司境內外兩地上市事宜，以便利紅籌股東自主選擇股份流通地，另外，
他認為阿里也在考慮回Ａ上市。（ｅｙ）
15/11/2019 09:27
【阿里上市】官媒引述投行人士：交易所擬推進紅籌股回Ａ上市事宜
《經濟通通訊社１５日專訊》阿里巴巴集團向香港聯交所提交初步招股文件，正式啟動香港
ＩＰＯ計劃，阿里在招股文件提示風險稱：未來可能在上海或深圳證券交易所公開發行或上市，
但沒有具體時間表，也可能不進行發行和上市，將取決於相關監管動態和市場條件。
內地資本市場憧憬未來可以投資阿里巴巴，官媒《中國證券報》引述資深投行人士王驥躍指
，交易所正在推進紅籌公司境內外兩地上市事宜，以便利紅籌股東自主選擇股份流通地，另外，
他認為阿里也在考慮回Ａ上市。（ｅｙ）
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