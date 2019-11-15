《經濟通通訊社１５日專訊》據外電引述知情人士報道，美方在談判中要求中方拿出月度、
季度和年度農產品進口具體計劃，但中方談判代表則不願這麼做，這一點令首階段貿易協議談判
陷入膠著。另外中方還堅持，協議達成後雙方必須分階段取消加徵的關稅，不過美國總統特朗普
此前表示，他未同意減免任何關稅。
報道又指，中國開始推遲已經到港的貨輪卸下美國大豆，大約１８０萬噸大豆正滯留在中國
港口內，更多美國農產品進口或將因此而放緩。（ｅｙ）
15/11/2019 09:24
【貿易開戰】傳美方要求提供農產品進口具體計劃，中方拒絕
《經濟通通訊社１５日專訊》據外電引述知情人士報道，美方在談判中要求中方拿出月度、
季度和年度農產品進口具體計劃，但中方談判代表則不願這麼做，這一點令首階段貿易協議談判
陷入膠著。另外中方還堅持，協議達成後雙方必須分階段取消加徵的關稅，不過美國總統特朗普
此前表示，他未同意減免任何關稅。
報道又指，中國開始推遲已經到港的貨輪卸下美國大豆，大約１８０萬噸大豆正滯留在中國
港口內，更多美國農產品進口或將因此而放緩。（ｅｙ）
|國際動態15/11/2019
彈劾聽證會 特朗普斥調查是騙局
|生財有道14/11/2019
【QQ後續】多間券商看好騰訊手遊前景 料廣告收入將提升
|FOCUS14/11/2019
【FOCUS】「短命」微彈顯增長弱勢 或倒逼央媽再減息
|生財有道14/11/2019
《開市Good Morning》林家亨：騰訊回至315元才吸納
|生財有道14/11/2019
【阿里上市】傳阿里集資額縮至最多134億美元 不設基石投資者
|國際動態14/11/2019
威尼斯大漲潮1.87米高 至少2死
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰