【貿易開戰】傳美方要求提供農產品進口具體計劃，中方拒絕

《經濟通通訊社１５日專訊》據外電引述知情人士報道，美方在談判中要求中方拿出月度、

季度和年度農產品進口具體計劃，但中方談判代表則不願這麼做，這一點令首階段貿易協議談判

陷入膠著。另外中方還堅持，協議達成後雙方必須分階段取消加徵的關稅，不過美國總統特朗普

此前表示，他未同意減免任何關稅。

報道又指，中國開始推遲已經到港的貨輪卸下美國大豆，大約１８０萬噸大豆正滯留在中國

港口內，更多美國農產品進口或將因此而放緩。（ｅｙ）

