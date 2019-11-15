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15/11/2019 10:46

【華為風波】華為繁中界面標示「中國台灣」，新款手機遭台灣禁售

　　《經濟通通訊社１５日專訊》華為手機多月前被發現，系統若被切換繁體中文界面，地區部
分會顯示「台灣」，遭受內地輿論壓力，結果在今年８月通過系統更新手段，把手機地區名稱改
為「中國台灣」。
　　在台灣，通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨日發出行政命令，要求台灣電信商和華為代理商停止
販售華為Ｐ３０、Ｐ３０　Ｐｒｏ和Ｎｏｖａ　５Ｔ三款手機，直到標示改善為止。ＮＣＣ更向
各手機品牌發函指出，廠商獲得手機或平板電腦認證後，不得將「台灣」的標示擅自變更為「中
國台灣」，否則將依法撤銷認證，禁止在台出售。（ｅｙ）

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