【修例風暴】港澳辦：繼續堅定支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政

《經濟通通訊社１５日專訊》國務院港澳事務辦公室發言人楊光今日發表講話表示，國家主

席習近平昨日（１４日）在巴西就香港局勢發表的重要講話，發出了中央政府對香港止暴制亂工

作的最強音，國務院港澳辦將堅決貫徹落實，全力支持香港特別行政區政府依法加大對激進暴力

犯罪活動的懲治力度，儘快恢復社會正常秩序。

楊光說，習近平主席心繫香港，在巴西出席金磚國家領導人第十一次會晤時就香港當前局勢

發表重要講話，表明中國中央政府的嚴正立場，這是中央政府在香港修例風波持續５個多月，特

別是近期激進暴力犯罪活動升級的情況下，對止暴制亂工作發出的最強音，句句千鈞，振聾發聵

。習近平主席的重要講話，深刻指出了激進暴力犯罪活動的嚴重危害和實質，明確宣示了中央政

府對香港局勢的基本立場和態度，明確提出了當前最緊迫的任務，為穩定香港局勢指明了方向和

路徑。

楊光強調，這一重要講話是對林鄭月娥領導的特區政府的強有力支持、對廣大市民的巨大鼓

舞、對激進暴亂分子及其幕後支持勢力的嚴厲警告。港澳辦將堅決貫徹落實習近平的重要講話精

神，繼續堅定支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定

支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子，通過各種方式支持和鼓勵香港社會各界人士進一步凝

聚起反暴力、護法治、保穩定的壓倒性正能量，促使香港儘快結束亂局，恢復社會穩定。中央政

府和全國１４億人民永遠是香港戰勝任何風險挑戰的最堅強後盾。（ｗｌ）

