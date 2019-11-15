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15/11/2019 14:41

【ＦＯＣＵＳ】政府無能，港人自救

　　【ＦＯＣＵＳ】綿延香江逾５個月的「反修例之亂」，進入本周，正式淪為「反修例之崩」
－－全城交通半癱、人命傷亡頻發、就連法院亦遭縱火破壞；學校全線停課之餘，大學校園更烽
火四起儼如戰場……內耗外壓之下的金融市場亦長鳴示警，隨著同業拆息持續攀升拉闊港美息差
、港元短期點數飆至２０年高點，本地市場流動性似見１９９９年以來最緊，資本大規模外逃突
至顯非天方夜譚。
　　無能政府除了無限ｌｏｏｐ「譴責暴力」和空喊口號「有決心、有信心、有能力止暴制亂」
，至今仍未見任何可行及有效方案，為瀕臨失救的香港指明一條出路。香港人要自救，當堅守崗
位、守望相助！　　
　
＊淪「反修例之崩」，金融市場同山雨欲來＊
　
　　科大學生周梓樂墮樓身亡事件，引發網民自周一（１１日）發起號稱「黎明行動」的新一輪
大三罷（罷工、罷課、罷市）。「例牌」的癱瘓港鐵、堵塞幹道，升級至掟汽油彈入鐵路、向行
駛中的車輛凌空投擲單車，全城交通半癱；拳打腳踢的「私了」惡化為火燒異見者，以及當街磚
頭互片，街頭暴力致人命傷亡頻發，已到了人人自危。
　　社會秩序、法治精神崩潰，內耗外壓之下的金融市場亦長鳴示警。就在周五（１５日），一
星期港元銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）連升７日至逾３﹒１厘，三個月期拆息較同期美元拆息利
差續擴闊，逼近６０個基點刷新２０年最高，反映本地銀行融資成本高企。與此同時，作為外匯
市場流動性指標的港元三個月遠期點數同飆升至１９９９年來最高，反映投資者規避港元資產風
險。
　
＊堅守崗位，守望相助＊
　
　　面對全港學生被迫停課、市民返工受阻、街頭人人因政見自危。另邊廂，美國職業高球協會
（ＰＧＡ）到亞太航空協會（ＡＡＰＡ）等國際機構紛紛以腳投票，取消在港活動；金融市場山
雨欲來風滿樓，無能政府除了無限ｌｏｏｐ「譴責暴力」和空喊口號「有決心、有信心、有能力
止暴制亂」，高層自周三（１３日）晚齊聚禮賓府開會「頭腦風暴」，至今仍未見任何可行及有
效方案，為瀕臨失救的香港指明一條出路。
　　相比於這個無能無力的政府，香港人顯得更有心有力。上班街道被堵、部分港鐵封站，為了
堅守崗位，有人提早數小時出門、有人步行轉船再步行、有人索性搬往鄰近工作地點的旅舍或酒
店暫住……在無政府狀態之下的香港，尚有主動搬開路障的市民、義載途人的私家車司機、堅守
崗位的無數無名香港人……此或是香港尚未徹底淪落至垃圾鼠患橫行、暗無天日的葛咸城的原因

　　香港人要自救，首務當屬堅守崗位、守望相助！

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