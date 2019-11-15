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即市新聞

15/11/2019 09:58

【巴巴來了】「巨無霸」扯高拆息，勢增成交量利港交所

　　《經濟通通訊社１５日專訊》與阿里一樣同具消費電商概念的美團（０３６９０），自去年
９月掛牌至今，股價已升逾３５％，上周更一度晉身「紅底股（股價超１００元）」；加上阿里
在美股上市逾５年，已錄得股價飛升近兩倍的往績，倘其最終在香港上市，勢掀起凍資潮。消息
就指，佔發行規模９７﹒５％的國際配售，首日已經足額認購。
　　耀才、信誠及輝立三間證券行預留孖展額度合共大約６４０億港元，耀才最高可應付４００
億港元，信誠約１４０億港元，輝立約１００億港元。而港元拆息自上周起已被扯高，其中隔夜
及一個息截至周四（１４日）已雙雙連升６日，分別報２﹒３４７８６厘及２﹒７５１４３厘，
後者錄逾４個月高點。此外，一星期及兩星期拆息更升破３厘。
　
＊美股日均成交逾１５００萬股＊
　
　　若論阿里從「棄港赴美」到「重新回歸」的最大贏家，除了是馬雲早前寄語「希望為了自己
的未來作出改變，因為世界正在不斷改變」的香港，也許非季度利潤創近三年最大降幅的港交所
（００３８８）莫屬。
　　受反修例風暴和貿易戰的雙重夾擊，港交所今年至今的新股上市數量只及２０１８年約六成
；上月日均成交額約７５９億元，較２月時的日均逾千億縮水近三成。其最新公布的最新一季淨
利潤錄下降近１０％，至２２﹒１億港元。
　　阿里回歸，除了令港交所可進帳一大筆上市費外，更可提升港股成交量。現時阿里在美股的
最近９０日日均成交量約１５２８萬股，大約與騰訊（００７００）近一個月的日均成交量相若
；以騰訊的日成交額約佔港股市場５％計，保守估計阿里上市後港股的日成交將至少提升５％，
港所亦水漲船高。（ｊｙ）

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