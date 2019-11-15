【巴巴來了】「巨無霸」扯高拆息，勢增成交量利港交所

《經濟通通訊社１５日專訊》與阿里一樣同具消費電商概念的美團（０３６９０），自去年

９月掛牌至今，股價已升逾３５％，上周更一度晉身「紅底股（股價超１００元）」；加上阿里

在美股上市逾５年，已錄得股價飛升近兩倍的往績，倘其最終在香港上市，勢掀起凍資潮。消息

就指，佔發行規模９７﹒５％的國際配售，首日已經足額認購。

耀才、信誠及輝立三間證券行預留孖展額度合共大約６４０億港元，耀才最高可應付４００

億港元，信誠約１４０億港元，輝立約１００億港元。而港元拆息自上周起已被扯高，其中隔夜

及一個息截至周四（１４日）已雙雙連升６日，分別報２﹒３４７８６厘及２﹒７５１４３厘，

後者錄逾４個月高點。此外，一星期及兩星期拆息更升破３厘。



＊美股日均成交逾１５００萬股＊



若論阿里從「棄港赴美」到「重新回歸」的最大贏家，除了是馬雲早前寄語「希望為了自己

的未來作出改變，因為世界正在不斷改變」的香港，也許非季度利潤創近三年最大降幅的港交所

（００３８８）莫屬。

受反修例風暴和貿易戰的雙重夾擊，港交所今年至今的新股上市數量只及２０１８年約六成

；上月日均成交額約７５９億元，較２月時的日均逾千億縮水近三成。其最新公布的最新一季淨

利潤錄下降近１０％，至２２﹒１億港元。

阿里回歸，除了令港交所可進帳一大筆上市費外，更可提升港股成交量。現時阿里在美股的

最近９０日日均成交量約１５２８萬股，大約與騰訊（００７００）近一個月的日均成交量相若

；以騰訊的日成交額約佔港股市場５％計，保守估計阿里上市後港股的日成交將至少提升５％，

港所亦水漲船高。（ｊｙ）

