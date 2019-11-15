【企業盈警】威高國際（０１１７３）料中期虧損最多１﹒２億元

《經濟通通訊社１５日專訊》威高國際（０１１７３）發盈警，預期截至９月３０日止中期

虧損將介乎約１﹒０５億元至１﹒２億元，較去年同期虧損約１９０５萬元顯著增加。

虧損擴大主因期內中美貿易戰日益加劇及人民幣進一步貶值，令零售市道持續疲弱及消費意

欲減弱，導致其化妝品及時裝業務銷售額均下跌，加上投資物業估值虧損及於９月底止預計作出

之相關撥備所致。

該集團指將不遲於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

