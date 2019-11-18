《牛熊志選－陳其志》資金看多騰訊及港交所

《牛熊志選》恆指上周顯著調整，從２８０００點關口回落，現正考驗短期上升軌約

２６０００點關口附近，策略上以候低吸納為主。恆指牛熊證資金流情況，截至周四過去５個交

易日，恆指牛證合共錄得約２億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約２億

港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至周四，恆指牛證街貨主要在收回價

２４８００點至２５０９９點之間，累計相當約１０６３張期指合約；熊證街貨主要在收回價

２７３００點至２７５９９點之間累計了相當約２０２０張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升２﹒３個波幅點至１７﹒６％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

１﹒３個波幅點至１７﹒４％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅上升２﹒７個波幅點至１６﹒３％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升２﹒５個波幅點至

２３﹒６％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至２３﹒７％；中油

（００８５７）的引伸波幅上升１﹒７個波幅點至２５﹒５％；海油（００８８３）的引伸波幅

上升１﹒６個波幅點至２８﹒９％；建行（００９３９）的引伸波幅上升２﹒４個波幅點至

２０﹒３％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒７個波幅點至２５﹒４％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升１﹒８個波幅點至１９﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升０﹒７個波幅點至１９﹒１％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至

１７﹒７％。

輪證看多資金流方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約２６４８萬元

資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使

價約３４１元至３６６元附近的中期價外條款，實際槓桿約１１倍；牛證方面，資金留意收回價

３０５元至３１３元之間的較貼價條款，收回距離約１％至４％，槓桿約１６倍至３６倍。另外

，港交相關認購證及牛證期內錄得約１８８０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價２６０元至

２６５元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約１１倍至１３倍；牛證方面，資金留意收回

價２２４元至２３５元之間的條款，收回距離約２％至６％，槓桿約１１倍至２５倍。

至於看空資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約２０６９萬元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３０４元至３０４元附近的中期價外條款，

實際槓桿約７倍；熊證方面，資金主要留意收回價３３５元至３５２元附近的條款，收回距離約

５％至１０％，槓桿約８倍至１７倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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