《一周攻略－周進略》港股上落市料跑輸全球平均數

《一周攻略》踏入１１月，港股氣氛未能配合，原本只是一步之遙的恆指二萬八，就是無法

收復，反而隨著本地因素而再度回落，快將下試二萬六水平。



＊逆水行舟，不進則退＊



事實上，逆水行舟，不進則退。在全球貨幣政策由緊轉寬之際，原本在資金面應該很配合才

是，只可惜，本地因素持續轉差，投資者對整個市場的押注比重降低，不論是何種板塊，都受牽

連，若是本地業務為主的公司更是明顯。

無論如何，純粹看牌面，港股仍不脫大型上落市的格局，幾千點上落的波幅區間，由二萬五

的支持，至二萬八的阻力，仍是如此，未嘗有變，只是未曾真正向上突破，升勢便已告終，殊為

可惜而已。



＊趁機解套，不幸言中＊



對於過去數周，筆者在本欄建議，投資者應該趁有價有市，把握機會，逐步把一些套牢的股

份減持，如今算是不幸言中，證明投資者往往不能隨波逐流，好景時要想想不好時，悲觀時卻又

要保持一定的樂觀，才能有危有機。

當務之急，是萬一地區的吸引力降低，不論甚麼股份也遭殃，即使公用或房託，算是防守之

選，亦復如是。畢竟，公用事業若是本地為主，本身原本無甚增長，只貪其平穩，再加一點減息

憧憬，可是，美聯儲的取態清楚，三次減息後，可要停一停，等一等。再說，貪其平穩也不容易

，原有的一點溢價，也有收窄之虞了。



＊防守值錢處在有數計＊



同樣道理，房託板塊，不少是本地收租概念，萬一整體市道受到重大打擊，大業主也難有加

價，反而要各方面配合租戶，租金增長難免受影響，亦是麻煩所在。

不過，對比大市的進銳退速，防守板塊的值錢之處，始終是其有數可計，從現金流和基本業

務，已可推算價值，而不需要太大的想像空間，有別於一些熱炒的熱門股份板塊，包括新經濟股

等。



＊持盈保泰，適可而止＊



暫時看來，持盈保泰，應是投資唯一可取之道，大市即使升，升幅不會急，而且跑輸全球平

均數，應是難免，餘下一個半月，便是２０１９年的回報數字，看來難有起色，幾周前大家希望

可以追落後云云，如今小心追落後不成，反而套牢更深，要適可而止才好。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

