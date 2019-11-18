  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/11/2019 08:47

《一周攻略－周進略》港股上落市料跑輸全球平均數

　　《一周攻略》踏入１１月，港股氣氛未能配合，原本只是一步之遙的恆指二萬八，就是無法
收復，反而隨著本地因素而再度回落，快將下試二萬六水平。
　
＊逆水行舟，不進則退＊
　
　　事實上，逆水行舟，不進則退。在全球貨幣政策由緊轉寬之際，原本在資金面應該很配合才
是，只可惜，本地因素持續轉差，投資者對整個市場的押注比重降低，不論是何種板塊，都受牽
連，若是本地業務為主的公司更是明顯。
　　無論如何，純粹看牌面，港股仍不脫大型上落市的格局，幾千點上落的波幅區間，由二萬五
的支持，至二萬八的阻力，仍是如此，未嘗有變，只是未曾真正向上突破，升勢便已告終，殊為
可惜而已。
　
＊趁機解套，不幸言中＊
　
　　對於過去數周，筆者在本欄建議，投資者應該趁有價有市，把握機會，逐步把一些套牢的股
份減持，如今算是不幸言中，證明投資者往往不能隨波逐流，好景時要想想不好時，悲觀時卻又
要保持一定的樂觀，才能有危有機。
　　當務之急，是萬一地區的吸引力降低，不論甚麼股份也遭殃，即使公用或房託，算是防守之
選，亦復如是。畢竟，公用事業若是本地為主，本身原本無甚增長，只貪其平穩，再加一點減息
憧憬，可是，美聯儲的取態清楚，三次減息後，可要停一停，等一等。再說，貪其平穩也不容易
，原有的一點溢價，也有收窄之虞了。

＊防守值錢處在有數計＊
　
　　同樣道理，房託板塊，不少是本地收租概念，萬一整體市道受到重大打擊，大業主也難有加
價，反而要各方面配合租戶，租金增長難免受影響，亦是麻煩所在。
　　不過，對比大市的進銳退速，防守板塊的值錢之處，始終是其有數可計，從現金流和基本業
務，已可推算價值，而不需要太大的想像空間，有別於一些熱炒的熱門股份板塊，包括新經濟股
等。
　
＊持盈保泰，適可而止＊
　
　　暫時看來，持盈保泰，應是投資唯一可取之道，大市即使升，升幅不會急，而且跑輸全球平
均數，應是難免，餘下一個半月，便是２０１９年的回報數字，看來難有起色，幾周前大家希望
可以追落後云云，如今小心追落後不成，反而套牢更深，要適可而止才好。
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態18/11/2019
伊朗汽油漲價5成 爆示威至少1死
生財有道15/11/2019
本港第三季經濟收縮2.9% 政府下調全年增長預測至跌1.3%
生財有道15/11/2019
【嚟緊炒D乜】波司登待低吸納 博業績公布前高沽
生財有道15/11/2019
【巴巴來了】阿里招股 宜孖展定現金認購?
FOCUS15/11/2019
【FOCUS】政府無能 港人自救
生財有道15/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：實彈加多人頭策略抽阿里
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金