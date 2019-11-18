【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１８日專訊》時代中國（０１２３３）早前公布建議分拆從事物業管理業務

的時代鄰里控股在主板上市，最新公布每持２６股獲派１股鄰里控股作為特別息，將於１１月

２８日除淨，１２月２日暫停辦理股份過戶登記。該股今日早市升８﹒６４％，報１５﹒６元。

華建控股（００４７９）最新公布股份二供一，供股價每股２仙，股份將於１１月２１日除

權，１１月２５日至２９日暫停辦理股份過戶登記，供股權買賣日期為１２月４日至１１日，供

股股份１２月２７日開始買賣。華建今日早市急跌２３﹒８１％，報０﹒０１６元，跌穿供股價

。

上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期及除

淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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華建控股（００４７９） 二供一， ２１╱１１ ２５╱１１至 ２７╱１２

供股價２仙 ２９╱１１



時代中國（０１２３３） 每２﹒６股派 ２８╱１１ ２╱１２ －

１股時代鄰里



平安證券（００２３１） 四合一 １７╱１２ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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新世界發展 （０００１７） 末期息３７仙 ２１╱１１

領展房產基金 （００８２３） 中期息１﹒４１４７元 ２７╱１１

中電控股 （００００２） 第三次中期息６３仙 ２╱１２

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