《專家之言－葉尚志》阿里上市難消負面情緒，美團將放榜或可抄底

《專家之言》上周五（１５日）港股高開後持續受壓，未能擺脫在周內出現的跌勢，恆指微

漲了有３點，而全周合計累跌超過１３００點，失守了２６５００點關口、並且下探至

２６３００點水平的一個月低位。資金抄進積極性仍弱，大市成交量縮降至僅有６２０億元，是

一個半月來的最低。

另外，由於阿里巴巴（０９９８８）已開始招股，集資規模高達１０００億元，對於市場短

期資金面也會構成壓力。在資金入市態度依然謹慎的情況下，要注意盤面承接力仍處於較弱狀態

，提防市場短期波動性仍有加劇的可能。



＊阿里上市為市場沖喜，惟盤面壓力難散＊



恆指彈性不大、高開後出現回壓，以２６５３０點高開２０６點後，又再從盤中高點逐步回

落，阿里巴巴正式進入招股程序，對市場沖喜了一下，但是在總體謹慎氣氛籠罩下，盤面壓力終

難以散去，要注意市場波動性仍有加劇可能。恆指收盤報２６３２７點，上升３點。國指收盤報

１０４２５點，下跌３點。另外，港股主板成交金額縮降至６２０億多元，而沽空金額有８７億

元，沽空比例１４﹒０３％。至於升跌股數比例是６９２：９４４，日內漲幅超過１０％的股票

有２８隻，而日內跌幅超過１０％的股票有４５隻。



＊港股仍處跌勢，港交所騰訊可低位吸納＊



目前，港股仍處於跌勢，尤其是在市底承接力未見回穩增強之前，要提防跌勢仍有伸展的傾

向。因此，操作上宜保持謹慎態度，但是對於一些受到市場拖累影響、股價已跌回到具有安全邊

際的優質股，建議可以關注吸納配置的機會。其中，遊戲核心業務表現維持良好的騰訊

（００７００），現水平３２０元是可以考慮的。另外，受惠於阿里巴巴上市、估計對未來大市

成交量可以增加５至８％的港交所（００３８８），股價回跌至２４０元以下時，相信安全邊際

將可逐步提升。



＊下半年汽車股復甦，美團將放榜惹關注＊



至於在下半年開始燃起有復甦題材的汽車股，吉利（００１７５）可以是其中的一個選擇。

在本月初，吉利公布了１０月份的銷量達到有１３萬部，按年增長了有１％，按月更是增長了有

１４％，出現同比環比雙回升，復甦勢頭保持良好，其股價若回跌至１４﹒５元以下，相信安全

邊際將可浮現。

另外，將於周四出季報的美團（０３６９０），如果其股價出現強勢回整、並且回跌至９０

元以下，相信也將會是可以考慮配置吸納、安全邊際出現的水平。美團在８月下旬發了中報，期

內虧損收窄至５﹒５４億元人民幣，於第二季更是錄得有８﹒７７億元人民幣的溢利，業績出現

反轉是刺激股價向上突破的原因。當時的向上突破點就是在７０元關口，而這個突破點也可以看

作為美團目前的底線。有底線，就看有沒有進場的機會，如果美團回整至９０元以下，以操作的

角度來看，安全邊際是可以浮現提升的。《第一上海首席策略師 葉尚志》

