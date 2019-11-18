港股高開１１５點報２６４４２點，國指升５０點

《經濟通通訊社１８日專訊》本港今早持續爆發示威衝突，目前示威者與警方於理大附近對

峙。在中美貿易仍未有太大消息下，港股今早高開逾百點，其中貿易戰「風眼股」有資金追捧，

瑞聲科技（０２０１８）高開２﹒１５％，申洲國際（０２３１３）亦高開２﹒０３％。另外，

有指人行今日將重啟逆回購，操作量１８００億元人民幣，工行（０１３９８）及交行

（０３３２８）今早高開１﹒０７％及０﹒９７％。恆生指數開報２６４４２點，升１１５點或

升０﹒４４％，主板成交１４﹒２５億元。國企指數報１０４７５點，升５０點或升

０﹒４９％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒１７％，報５７﹒８元；港交所

（００３８８）升０﹒０８％，報２４１元；騰訊（００７００）升０﹒６２％，報３２２元；

中移動（００９４１）無升跌，報６１﹒２元；友邦保險（０１２９９）升０﹒９７％，報

７７﹒７５元。



十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技（０２０１８） ５２﹒３０元 升２﹒１５％

申洲國際（０２３１３） １０５﹒７０元 升２﹒０３％

長和 （００００１） ７２﹒２５元 升１﹒８３％

中國神華（０１０８８） １５﹒４０元 升１﹒４５％

領展 （００８２３） ８０﹒８０元 升１﹒３２％

舜宇光學（０２３８２） １２５﹒００元 升１﹒３０％

工商銀行（０１３９８） ５﹒６７元 升１﹒０７％

中國聯通（００７６２） ７﹒２０元 升０﹒９８％

友邦保險（０１２９９） ７７﹒７５元 升０﹒９７％

交通銀行（０３３２８） ５﹒２４元 升０﹒９６％

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（ｕｌ）

