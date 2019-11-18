《盤後部署》港股短期料現技術反彈，區選倘順利進行可打強心針

《經濟通通訊社１８日專訊》上周中美就貿易協議核心問題再進行討論，美股道指上周五

（１５日）再破頂，首破二萬八關口。受消息帶動港股今早亦高開１１５點，報２６４４２點，

雖然早段低見２６４０６點，僅升８０點，但及後人民銀行公布日內進行１８００億人民幣七天

逆回購，中資金融股向好，再加上本地地產股發力，刺激港股半日已飆升近３００點。午後港股

升幅雖然有所收窄，但收市前再度擴闊，高見２６７０２點漲３７６點，最終港股收報

２６６８１點，急升３５４點或１﹒３５％，主板成交７０４﹒５億元升逾１３﹒６％。國指報

１０５５６點，升１３１點或１﹒２６％。

內地Ａ股向好，上證綜指報２９０９點，升１７點或０﹒６２％。深成指報９７１５點，升

６７點或０﹒７％，兩市成交合共３６４２﹒２２億人民幣。



＊大摩料經濟下季復甦，恆指明年目標２７５００＊



摩根士丹利發表研究報告指，中美貿易局勢放緩，加上各國央行放寬貨幣政策，相信全球經

濟增長將由下年首季開始獲得提振，預計明年增長３﹒２％，高於今年預估的３％，並由新興市

場推動復甦，結束最近七季全球經濟增長一直放緩的形勢。大摩一改早前對港股的預計，料本港

下年經濟輕微反彈，並回復正增長，實質經濟增長０﹒５％，再下一年增長２％。恆指明年目標

亦上調至２７５００點，最樂觀上望３２３００點。不過，大摩預期，本港樓價已由今年６月高

位回落約一成，地產行業及零售氣氛仍弱。

不過，本港社會事件一日未了，依然存在風險，誘使港股再次向下。全國港澳研究會副會長

劉兆佳上周未接受本地媒體訪問時表示，國家主席習近平在巴西利亞出席金磚國家領導人第十一

次會晤時就本港社會事件作出表態，一方面暗示港府需要盡快採訪各種措施，加大力度止暴制亂

，另一方面他沒有明確表揚、肯定或「高度肯定」港府在止暴制亂上的工作，相反要求特首帶領

港府依法施政，對司法機構提出要求。從以上分析可見，本港社會事件已經接近踏入最後階段，

但最終會以甚麼形式結束，又或以甚麼方式收場，相信依然存在未知之數。



＊恆指出現技術性圓底，首階段阻力２７０００關＊



港股上周累瀉逾千點，本周作出反彈的機會較大，主要是中美貿易戰談判氣氛向好。走勢上

，目前恆指正出現技術性圓底的形態，並以上周四（１４日）觸及近２６２００點為底部，另外

快步ＳＴＣ的％Ｋ線於超賣區有望上破％Ｄ線，屬利好信號，故相信本月內能夠反覆向上，並收

復出現裂口式下挫前的近２７６００點水平。不過，本周上升阻力約２７０００點關口，如果中

美再傳出好消息，加上本地方面區議會選舉可順利於周日（２４日）進行，相信將能夠為港股帶

來進一步支持。（ａｌ）（ｚｚ）

