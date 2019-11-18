《經濟通通訊社１８日專訊》美國與南韓宣布將推遲聯合軍事演習，希望能推動朝鮮半先的
和平進程，但美國政府否認此舉是向北韓作出讓步。
今次的聯合軍事演會模擬美韓戰機的空戰情況，為表示對北韓的尊重，聯合軍演的規模及範
圍已較往年縮小，但北韓依舊反對。
美國國防部長埃斯珀（Ｍａｒｋ Ｅｓｐｅｒ）表示，雖然推遲軍演，但美韓仍將維持高水
平的防禦姿態，並否認推遲軍演的決定是對北韓作出讓步，只希望能為外交官員爭取多一些空間
，以敲定朝鮮半島無核化協議。（ｍｎ）
18/11/2019 08:36
【朝鮮局勢】美韓向北韓釋出善意，宣布推遲聯合軍演
《經濟通通訊社１８日專訊》美國與南韓宣布將推遲聯合軍事演習，希望能推動朝鮮半先的
和平進程，但美國政府否認此舉是向北韓作出讓步。
今次的聯合軍事演會模擬美韓戰機的空戰情況，為表示對北韓的尊重，聯合軍演的規模及範
圍已較往年縮小，但北韓依舊反對。
美國國防部長埃斯珀（Ｍａｒｋ Ｅｓｐｅｒ）表示，雖然推遲軍演，但美韓仍將維持高水
平的防禦姿態，並否認推遲軍演的決定是對北韓作出讓步，只希望能為外交官員爭取多一些空間
，以敲定朝鮮半島無核化協議。（ｍｎ）
|國際動態18/11/2019
伊朗汽油漲價5成 爆示威至少1死
|生財有道15/11/2019
本港第三季經濟收縮2.9% 政府下調全年增長預測至跌1.3%
|生財有道15/11/2019
【嚟緊炒D乜】波司登待低吸納 博業績公布前高沽
|生財有道15/11/2019
【巴巴來了】阿里招股 宜孖展定現金認購?
|FOCUS15/11/2019
【FOCUS】政府無能 港人自救
|生財有道15/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：實彈加多人頭策略抽阿里
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰