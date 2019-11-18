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18/11/2019 08:36

【朝鮮局勢】美韓向北韓釋出善意，宣布推遲聯合軍演

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國與南韓宣布將推遲聯合軍事演習，希望能推動朝鮮半先的
和平進程，但美國政府否認此舉是向北韓作出讓步。
　　今次的聯合軍事演會模擬美韓戰機的空戰情況，為表示對北韓的尊重，聯合軍演的規模及範
圍已較往年縮小，但北韓依舊反對。
　　美國國防部長埃斯珀（Ｍａｒｋ　Ｅｓｐｅｒ）表示，雖然推遲軍演，但美韓仍將維持高水
平的防禦姿態，並否認推遲軍演的決定是對北韓作出讓步，只希望能為外交官員爭取多一些空間
，以敲定朝鮮半島無核化協議。（ｍｎ）

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