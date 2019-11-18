【朝鮮局勢】美韓向北韓釋出善意，宣布推遲聯合軍演

《經濟通通訊社１８日專訊》美國與南韓宣布將推遲聯合軍事演習，希望能推動朝鮮半先的

和平進程，但美國政府否認此舉是向北韓作出讓步。

今次的聯合軍事演會模擬美韓戰機的空戰情況，為表示對北韓的尊重，聯合軍演的規模及範

圍已較往年縮小，但北韓依舊反對。

美國國防部長埃斯珀（Ｍａｒｋ Ｅｓｐｅｒ）表示，雖然推遲軍演，但美韓仍將維持高水

平的防禦姿態，並否認推遲軍演的決定是對北韓作出讓步，只希望能為外交官員爭取多一些空間

，以敲定朝鮮半島無核化協議。（ｍｎ）

