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18/11/2019 10:51

【華為風波】新西蘭電訊商Ｓｐａｒｋ將諾基亞列為首選５Ｇ供應商

　　《經濟通通訊社１８日專訊》新西蘭電訊及數碼服務提供商Ｓｐａｒｋ　Ｎｅｗ　Ｚｅａｌ
ａｎｄ稱，將與諾基亞合作推出５Ｇ服務，並且已經獲得新西蘭政府批准。
　　Ｓｐａｒｋ稱，已放棄只依靠華為推出５Ｇ服務的計劃，但會仍然將華為留在３間設備供應
商名單上。
　　Ｓｐａｒｋ續指，３間供應商包括諾基亞、三星電子及華為，但目前沒有就使用華為或三星
設備提交申請。
　　Ｓｐａｒｋ計劃在聖誕節前在新西蘭南島的５個地區推出５Ｇ寬頻服務，並自２０２０年中
起在主要中心地區推出。（ｍｎ）

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