【華為風波】新西蘭電訊商Ｓｐａｒｋ將諾基亞列為首選５Ｇ供應商

《經濟通通訊社１８日專訊》新西蘭電訊及數碼服務提供商Ｓｐａｒｋ Ｎｅｗ Ｚｅａｌ

ａｎｄ稱，將與諾基亞合作推出５Ｇ服務，並且已經獲得新西蘭政府批准。

Ｓｐａｒｋ稱，已放棄只依靠華為推出５Ｇ服務的計劃，但會仍然將華為留在３間設備供應

商名單上。

Ｓｐａｒｋ續指，３間供應商包括諾基亞、三星電子及華為，但目前沒有就使用華為或三星

設備提交申請。

Ｓｐａｒｋ計劃在聖誕節前在新西蘭南島的５個地區推出５Ｇ寬頻服務，並自２０２０年中

起在主要中心地區推出。（ｍｎ）

