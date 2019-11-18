《經濟通通訊社１８日專訊》新西蘭電訊及數碼服務提供商Ｓｐａｒｋ Ｎｅｗ Ｚｅａｌ
ａｎｄ稱，將與諾基亞合作推出５Ｇ服務，並且已經獲得新西蘭政府批准。
Ｓｐａｒｋ稱，已放棄只依靠華為推出５Ｇ服務的計劃，但會仍然將華為留在３間設備供應
商名單上。
Ｓｐａｒｋ續指，３間供應商包括諾基亞、三星電子及華為，但目前沒有就使用華為或三星
設備提交申請。
Ｓｐａｒｋ計劃在聖誕節前在新西蘭南島的５個地區推出５Ｇ寬頻服務，並自２０２０年中
起在主要中心地區推出。（ｍｎ）
18/11/2019 10:51
【華為風波】新西蘭電訊商Ｓｐａｒｋ將諾基亞列為首選５Ｇ供應商
《經濟通通訊社１８日專訊》新西蘭電訊及數碼服務提供商Ｓｐａｒｋ Ｎｅｗ Ｚｅａｌ
ａｎｄ稱，將與諾基亞合作推出５Ｇ服務，並且已經獲得新西蘭政府批准。
Ｓｐａｒｋ稱，已放棄只依靠華為推出５Ｇ服務的計劃，但會仍然將華為留在３間設備供應
商名單上。
Ｓｐａｒｋ續指，３間供應商包括諾基亞、三星電子及華為，但目前沒有就使用華為或三星
設備提交申請。
Ｓｐａｒｋ計劃在聖誕節前在新西蘭南島的５個地區推出５Ｇ寬頻服務，並自２０２０年中
起在主要中心地區推出。（ｍｎ）
|興證快訊18/11/2019
港股波動
|國際動態18/11/2019
伊朗汽油漲價5成 爆示威至少1死
|生財有道15/11/2019
本港第三季經濟收縮2.9% 政府下調全年增長預測至跌1.3%
|生財有道15/11/2019
【嚟緊炒D乜】波司登待低吸納 博業績公布前高沽
|生財有道15/11/2019
【巴巴來了】阿里招股 宜孖展定現金認購?
|FOCUS15/11/2019
【FOCUS】政府無能 港人自救
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰