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即市新聞

18/11/2019 09:40

《窩輪豪情－梁業豪》港股呈即市超賣，可先略作反彈

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為醫療保健業、
必需性消費業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現
為康師傅（００３２２）、閱文集團（００７７２）與石藥集團（０１０９３），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票
，則宜首選中國電信（００７２８）、中國宏橋（０１３７８）與新創建（００６５９）。
　　各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、必需性消費業
與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為康師傅、
瑞聲科技（０２０１８）與華潤啤酒（００２９１），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時
的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選信和置業
（０００８３）、中國電信與中國宏橋。
　　經過一段急挫後，港股已呈即市超賣。恆指期２６６１７╱２６６２５為好友反攻的首個目
標，若能成功企穩於其上，「一浪低於一浪」的局勢將被破壞，大市的跌勢可望喘定，惟短期局
勢未必可就此轉好。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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