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18/11/2019 09:40

《異動股》英皇文化產業飆五成，控股股東溢價一成一提全購

　　《經濟通通訊社１８日專訊》英皇文化產業（００４９１）今日復牌，現價上升５０％，報
０﹒１０８元，升破十天線（０﹒０７７元）、廿天線（０﹒０７６元）、五十天線
（０﹒０７８元）及百天線（０﹒０８６元），盤中高見１﹒３２元，暫升幅最大個股；成交約
３１１４萬股，涉資３３３萬元。
　　該股指，控股股東楊受成旗下酌情信託ＡＹ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ　Ｔｒｕｓｔ（
ＡＹ），以每股０﹒０８元向其他股東收購股份，令股權由約３６﹒１４％升至約
５１﹒３５％，按例提出強制性無條件現金要約，每股同為０﹒０８元。
　　至於每股強制要約作價較停牌時收報０﹒０７２元溢價約１１﹒１１％，而按約１５﹒６３
億股要約股份計，要約價值約１﹒２５億元。ＡＹ擬維持該集團上市地位。
　　現時，恆生指數報２６５１４點，上升１８７點或上升０﹒７１％，主板成交７０﹒３７億
元。國企指數報１０４７３點，上升４９點或上升０﹒４７％。
　　上證綜指報２８８７點，下跌４點或下跌０﹒１４％，成交１９６﹒２２億元人民幣。
　　深成指報９６４２點，下跌５點或下跌０﹒０５％，成交３１６﹒３８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　英皇文化（００４９１）　　　０﹒１１６元　　升６１﹒１１％　　
　　閱文集團（００７７２）　　３２﹒７５０元　　升　０﹒７７％
　　貓眼娛樂（０１８９６）　　１０﹒８２０元　　升　１﹒３１％
　　電視廣播（００５１１）　　１２﹒９８０元　　升　０﹒９３％
　　兌吧　　（０１７５３）　　　４﹒６４０元　　升　２﹒８８％
　　阿里影業（０１０６０）　　　１﹒３００元　　跌　０﹒７６％
　　星美控股（００１９８）　　　２﹒３４０元　　無升跌
　　ＩＭＡＸ　ＣＨＩＮＡ
　　　　　　（０１９７０）　　１６﹒４６０元　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｓ）

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