《異動股》英皇文化產業飆五成，控股股東溢價一成一提全購

《經濟通通訊社１８日專訊》英皇文化產業（００４９１）今日復牌，現價上升５０％，報

０﹒１０８元，升破十天線（０﹒０７７元）、廿天線（０﹒０７６元）、五十天線

（０﹒０７８元）及百天線（０﹒０８６元），盤中高見１﹒３２元，暫升幅最大個股；成交約

３１１４萬股，涉資３３３萬元。

該股指，控股股東楊受成旗下酌情信託ＡＹ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ Ｔｒｕｓｔ（

ＡＹ），以每股０﹒０８元向其他股東收購股份，令股權由約３６﹒１４％升至約

５１﹒３５％，按例提出強制性無條件現金要約，每股同為０﹒０８元。

至於每股強制要約作價較停牌時收報０﹒０７２元溢價約１１﹒１１％，而按約１５﹒６３

億股要約股份計，要約價值約１﹒２５億元。ＡＹ擬維持該集團上市地位。

現時，恆生指數報２６５１４點，上升１８７點或上升０﹒７１％，主板成交７０﹒３７億

元。國企指數報１０４７３點，上升４９點或上升０﹒４７％。

上證綜指報２８８７點，下跌４點或下跌０﹒１４％，成交１９６﹒２２億元人民幣。

深成指報９６４２點，下跌５點或下跌０﹒０５％，成交３１６﹒３８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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英皇文化（００４９１） ０﹒１１６元 升６１﹒１１％

閱文集團（００７７２） ３２﹒７５０元 升 ０﹒７７％

貓眼娛樂（０１８９６） １０﹒８２０元 升 １﹒３１％

電視廣播（００５１１） １２﹒９８０元 升 ０﹒９３％

兌吧 （０１７５３） ４﹒６４０元 升 ２﹒８８％

阿里影業（０１０６０） １﹒３００元 跌 ０﹒７６％

星美控股（００１９８） ２﹒３４０元 無升跌

ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ

（０１９７０） １６﹒４６０元 無升跌

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（ｋｓ）

