《異動股》英皇文化產業飆五成，控股股東溢價一成一提全購

《經濟通通訊社１８日專訊》英皇文化產業（００４９１）今日復牌，現價上升５０％，報
０﹒１０８元，升破十天線（０﹒０７７元）、廿天線（０﹒０７６元）、五十天線
（０﹒０７８元）及百天線（０﹒０８６元），盤中高見１﹒３２元，暫升幅最大個股；成交約
３１１４萬股，涉資３３３萬元。
該股指，控股股東楊受成旗下酌情信託ＡＹ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ Ｔｒｕｓｔ（
ＡＹ），以每股０﹒０８元向其他股東收購股份，令股權由約３６﹒１４％升至約
５１﹒３５％，按例提出強制性無條件現金要約，每股同為０﹒０８元。
至於每股強制要約作價較停牌時收報０﹒０７２元溢價約１１﹒１１％，而按約１５﹒６３
億股要約股份計，要約價值約１﹒２５億元。ＡＹ擬維持該集團上市地位。
現時，恆生指數報２６５１４點，上升１８７點或上升０﹒７１％，主板成交７０﹒３７億
元。國企指數報１０４７３點，上升４９點或上升０﹒４７％。
上證綜指報２８８７點，下跌４點或下跌０﹒１４％，成交１９６﹒２２億元人民幣。
深成指報９６４２點，下跌５點或下跌０﹒０５％，成交３１６﹒３８億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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英皇文化（００４９１） ０﹒１１６元 升６１﹒１１％
閱文集團（００７７２） ３２﹒７５０元 升 ０﹒７７％
貓眼娛樂（０１８９６） １０﹒８２０元 升 １﹒３１％
電視廣播（００５１１） １２﹒９８０元 升 ０﹒９３％
兌吧 （０１７５３） ４﹒６４０元 升 ２﹒８８％
阿里影業（０１０６０） １﹒３００元 跌 ０﹒７６％
星美控股（００１９８） ２﹒３４０元 無升跌
ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ
（０１９７０） １６﹒４６０元 無升跌
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（ｋｓ）