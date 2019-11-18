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即市新聞

18/11/2019 09:44

《異動股》本地地產股見追捧，新地（１６）升２％暫最佳藍籌

　　《經濟通通訊社１８日專訊》新鴻基地產（０００１６）連跌三日累挫４﹒２％後，現價反
彈１﹒９６％，報１０９﹒５元；成交約６８萬股，涉資７４０６萬元。盤中高見１０９﹒６元

　　本地地產股股金早普遍反彈，參考美聯物業的數據顯示，十大屋苑剛過去周末錄得約７宗成
交，按周升近１７％；而中原地產的數據亦顯示，十大屋苑周末錄得７宗成成交，按周多３宗，
但仍處於單位數。美聯物業住宅部行政總裁布少明指，近期社會事件令買家態度審慎，十大屋苑
只有個位數成交，假如社會事件氣氛緩和，相信購買力會逐步釋放。
　　現時，恆生指數報２６４８９點，升１６２點或升０﹒６２％，主板成交８２﹒８６億元。
國企指數報１０４６２點，升３７點或升０﹒３６％。
　　上證綜合指數報２８８６點，跌４點或跌０﹒１７％，成交２２５﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報９６２８點，跌１９點或跌０﹒２０％，成交３６４﹒５６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新地　　（０００１６）　１０９﹒５０元　　　升１﹒９６％
　　恆基地產（０００１２）　　３７﹒４０元　　　升１﹒６３％
　　新世界　（０００１７）　　１０﹒６０元　　　升１﹒７３％
　　會德豐　（０００２０）　　４８﹒５５元　　　升１﹒３６％
　　信和置業（０００８３）　　１１﹒３２元　　　升１﹒０７％
　　恆隆地產（００１０１）　　１６﹒２６元　　　升０﹒４９％
　　長實集團（０１１１３）　　５２﹒１０元　　　升０﹒４８％
　　太古地產（０１９７２）　　２３﹒４０元　　　升２﹒４１％
　　九倉置業（０１９９７）　　４２﹒８０元　　　升１﹒９０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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