《異動股》本地地產股見追捧，新地（１６）升２％暫最佳藍籌

《經濟通通訊社１８日專訊》新鴻基地產（０００１６）連跌三日累挫４﹒２％後，現價反

彈１﹒９６％，報１０９﹒５元；成交約６８萬股，涉資７４０６萬元。盤中高見１０９﹒６元

。

本地地產股股金早普遍反彈，參考美聯物業的數據顯示，十大屋苑剛過去周末錄得約７宗成

交，按周升近１７％；而中原地產的數據亦顯示，十大屋苑周末錄得７宗成成交，按周多３宗，

但仍處於單位數。美聯物業住宅部行政總裁布少明指，近期社會事件令買家態度審慎，十大屋苑

只有個位數成交，假如社會事件氣氛緩和，相信購買力會逐步釋放。

現時，恆生指數報２６４８９點，升１６２點或升０﹒６２％，主板成交８２﹒８６億元。

國企指數報１０４６２點，升３７點或升０﹒３６％。

上證綜合指數報２８８６點，跌４點或跌０﹒１７％，成交２２５﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報９６２８點，跌１９點或跌０﹒２０％，成交３６４﹒５６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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新地 （０００１６） １０９﹒５０元 升１﹒９６％

恆基地產（０００１２） ３７﹒４０元 升１﹒６３％

新世界 （０００１７） １０﹒６０元 升１﹒７３％

會德豐 （０００２０） ４８﹒５５元 升１﹒３６％

信和置業（０００８３） １１﹒３２元 升１﹒０７％

恆隆地產（００１０１） １６﹒２６元 升０﹒４９％

長實集團（０１１１３） ５２﹒１０元 升０﹒４８％

太古地產（０１９７２） ２３﹒４０元 升２﹒４１％

九倉置業（０１９９７） ４２﹒８０元 升１﹒９０％

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（ｕｌ）

