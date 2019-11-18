  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/11/2019 09:50

《中資異動》金軟（３８８８）挫近半成，惟富瑞升其目標價逾兩成

　　《經濟通通訊社１８日專訊》金山軟件（０３８８８）上日獲利回吐５％後，今日再跌，昧
最新挫４﹒９６％，報１８﹒０２元，盤中低見１８元，穿五十天線（約１８﹒３０３元）；成
交約１２９７萬股，涉資２﹒４４億元。
　　金山軟件上周四（１４日）公布季績轉賺３６０６﹒１萬元人民幣。富瑞發表報告，指金山
軟件季績超出預期，主要是網絡遊戲和ＷＰＳ業務表現良好。給予「買入」評級，目標價由１８
元，升２３﹒３％至２２﹒２元。
　　現時，恆生指數報２６５５７點，升２３０點或升０﹒８８％，主板成交１２０﹒４０億元
。國企指數報１０４９６點，升７２點或升０﹒６９％。
　　上證綜合指數報２８９８點，升６點或升０﹒２３％，成交３２４﹒４８億元人民幣。
　　深證成份指數報９６７７點，升２９點或升０﹒３１％，成交５２５﹒７３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金山軟件（０３８８８）　　　　１８﹒０２元　　　跌４﹒９６％
　　民航信息網絡（００６９６）　　１７﹒４０元　　　跌１﹒０２％
　　金蝶國際（００２６８）　　　　　８﹒１１元　　　跌０﹒７３％
　　中國通號（０３９６９）　　　　　４﹒３０元　　　跌０﹒４６％
　　易鑫集團（０２８５８）　　　　　１﹒８５元　　　無升跌
　　美團點評（０３６９０）　　　　９６﹒９０元　　　升０﹒０５％
　　中國軟件國際（００３５４）　　　３﹒６０元　　　升０﹒２８％
　　網龍（００７７７）　　　　　　１８﹒１６元　　　升０﹒５５％
　　新意網集團（０１６８６）　　　　５﹒２１元　　　升１﹒５６％
　　騰訊控股（００７００）　　　３２５﹒００元　　　升１﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｆｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道18/11/2019
《開市Good Morning》溫傑：港股縱反彈惟兩萬七阻力大
FOCUS18/11/2019
【FOCUS】強化逆周期可期 惟賺「容易錢」不再
興證快訊18/11/2019
港股波動
國際動態18/11/2019
伊朗汽油漲價5成 爆示威至少1死
生財有道15/11/2019
本港第三季經濟收縮2.9% 政府下調全年增長預測至跌1.3%
生財有道15/11/2019
【嚟緊炒D乜】波司登待低吸納 博業績公布前高沽
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金