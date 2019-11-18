《中資異動》金軟（３８８８）挫近半成，惟富瑞升其目標價逾兩成

《經濟通通訊社１８日專訊》金山軟件（０３８８８）上日獲利回吐５％後，今日再跌，昧

最新挫４﹒９６％，報１８﹒０２元，盤中低見１８元，穿五十天線（約１８﹒３０３元）；成

交約１２９７萬股，涉資２﹒４４億元。

金山軟件上周四（１４日）公布季績轉賺３６０６﹒１萬元人民幣。富瑞發表報告，指金山

軟件季績超出預期，主要是網絡遊戲和ＷＰＳ業務表現良好。給予「買入」評級，目標價由１８

元，升２３﹒３％至２２﹒２元。

現時，恆生指數報２６５５７點，升２３０點或升０﹒８８％，主板成交１２０﹒４０億元

。國企指數報１０４９６點，升７２點或升０﹒６９％。

上證綜合指數報２８９８點，升６點或升０﹒２３％，成交３２４﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報９６７７點，升２９點或升０﹒３１％，成交５２５﹒７３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金山軟件（０３８８８） １８﹒０２元 跌４﹒９６％

民航信息網絡（００６９６） １７﹒４０元 跌１﹒０２％

金蝶國際（００２６８） ８﹒１１元 跌０﹒７３％

中國通號（０３９６９） ４﹒３０元 跌０﹒４６％

易鑫集團（０２８５８） １﹒８５元 無升跌

美團點評（０３６９０） ９６﹒９０元 升０﹒０５％

中國軟件國際（００３５４） ３﹒６０元 升０﹒２８％

網龍（００７７７） １８﹒１６元 升０﹒５５％

新意網集團（０１６８６） ５﹒２１元 升１﹒５６％

騰訊控股（００７００） ３２５﹒００元 升１﹒５６％

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（ｆｚ）

