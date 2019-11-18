《異動股》騰訊（７００）升近２％，傳籌組財團收購環球音樂股權

《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊控股（００７００）現升１﹒７５％，報３２５﹒６元，

盤中高見３２６﹒６元，收復廿天線（３２４﹒１２元）；成交約８２３萬股，涉資２６﹒６５

億元。

據外電消息人士指，騰訊正洽談向法國媒體公司Ｖｉｖｅｎｄｉ收購環球音樂集團部分股權

，並已接觸包括高瓴資本、新加坡基金ＧＩＣＰｔｅ在內的潛在投資者，打算在未來幾個月內落

實收購。

另外，騰訊今早於９：５１ａｍ錄得一手１０萬股交叉盤，每股造３２４﹒７元，涉資

３２４７萬元。

恆生指數現報２６６１５，升２８９點或１﹒１％，主板成交２４１﹒１億元。國企指數報

１０５２１，升９６點或０﹒９２％。

上證綜合指數報２８８９，跌１點或０﹒０５％，成交５９９﹒５７億元人民幣。深證成份

指數報９６３３，跌１４點或０﹒１５％，成交９５６﹒１２億元人民幣。



表列十大升幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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九龍倉置業（０１９９７） ４３﹒２５元 升２﹒９８％

新鴻基地產（０００１６） １１０﹒００元 升２﹒４２％

吉利汽車 （００１７５） １５﹒１２元 升２﹒３０％

新世界發展（０００１７） １０﹒６２元 升１﹒９２％

友邦保險 （０１２９９） ７８﹒４５元 升１﹒８８％



騰訊控股 （００７００） ３２５﹒６０元 升１﹒７５％

恆基地產 （０００１２） ３７﹒４０元 升１﹒６３％

中海外發展（００６８８） ２６﹒００元 升１﹒５６％

瑞聲科技 （０２０１８） ５２﹒００元 升１﹒５６％

太古 （０００１９） ６９﹒４５元 升１﹒５４％

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（ａｌ）

