  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/11/2019 10:30

《異動股》騰訊（７００）升近２％，傳籌組財團收購環球音樂股權

　　《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊控股（００７００）現升１﹒７５％，報３２５﹒６元，
盤中高見３２６﹒６元，收復廿天線（３２４﹒１２元）；成交約８２３萬股，涉資２６﹒６５
億元。
　　據外電消息人士指，騰訊正洽談向法國媒體公司Ｖｉｖｅｎｄｉ收購環球音樂集團部分股權
，並已接觸包括高瓴資本、新加坡基金ＧＩＣＰｔｅ在內的潛在投資者，打算在未來幾個月內落
實收購。
　　另外，騰訊今早於９：５１ａｍ錄得一手１０萬股交叉盤，每股造３２４﹒７元，涉資
３２４７萬元。
　　恆生指數現報２６６１５，升２８９點或１﹒１％，主板成交２４１﹒１億元。國企指數報
１０５２１，升９６點或０﹒９２％。
　　上證綜合指數報２８８９，跌１點或０﹒０５％，成交５９９﹒５７億元人民幣。深證成份
指數報９６３３，跌１４點或０﹒１５％，成交９５６﹒１２億元人民幣。

　　表列十大升幅藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九龍倉置業（０１９９７）　　　４３﹒２５元　　　升２﹒９８％
　　新鴻基地產（０００１６）　　１１０﹒００元　　　升２﹒４２％
　　吉利汽車　（００１７５）　　　１５﹒１２元　　　升２﹒３０％
　　新世界發展（０００１７）　　　１０﹒６２元　　　升１﹒９２％
　　友邦保險　（０１２９９）　　　７８﹒４５元　　　升１﹒８８％

　　騰訊控股　（００７００）　　３２５﹒６０元　　　升１﹒７５％
　　恆基地產　（０００１２）　　　３７﹒４０元　　　升１﹒６３％
　　中海外發展（００６８８）　　　２６﹒００元　　　升１﹒５６％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　　５２﹒００元　　　升１﹒５６％
　　太古　　　（０００１９）　　　６９﹒４５元　　　升１﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道18/11/2019
《開市Good Morning》溫傑：港股縱反彈惟兩萬七阻力大
FOCUS18/11/2019
【FOCUS】強化逆周期可期 惟賺「容易錢」不再
興證快訊18/11/2019
港股波動
國際動態18/11/2019
伊朗汽油漲價5成 爆示威至少1死
生財有道15/11/2019
本港第三季經濟收縮2.9% 政府下調全年增長預測至跌1.3%
生財有道15/11/2019
【嚟緊炒D乜】波司登待低吸納 博業績公布前高沽
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金