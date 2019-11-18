《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》商務部公布，今年１０月，香港地區、澳
門地區、新加坡、韓國投資同比分別增１０﹒５％、５６﹒２％、３１﹒７％和２３﹒９％；「
一帶一路」沿線國家、東盟實際投資額同比分別增長１９﹒３％和２２﹒１％。
東、中、西部地區實際使用外資同比分別增長６﹒８％、６％和５２％，長江經濟帶實際使
用外資３６８３億元（人民幣．下同），同比增長８％，佔全國比重達４９％；自貿試驗區實際
使用外資１０８３﹒９億元人民幣，同比增長２３﹒９％，佔比為１４﹒４％。
18/11/2019 15:27
【駐京專電】商務部：上月香港投資同比增１０﹒５％澳門增５６％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》商務部公布，今年１０月，香港地區、澳
門地區、新加坡、韓國投資同比分別增１０﹒５％、５６﹒２％、３１﹒７％和２３﹒９％；「
一帶一路」沿線國家、東盟實際投資額同比分別增長１９﹒３％和２２﹒１％。
東、中、西部地區實際使用外資同比分別增長６﹒８％、６％和５２％，長江經濟帶實際使
用外資３６８３億元（人民幣．下同），同比增長８％，佔全國比重達４９％；自貿試驗區實際
使用外資１０８３﹒９億元人民幣，同比增長２３﹒９％，佔比為１４﹒４％。
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