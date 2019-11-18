《午市前瞻》中美貿談牽頭人再通電話，港股料技術反彈至二萬七

《經濟通通訊社１８日專訊》繼白宮經濟顧問庫德洛上周四（１４日）指中美接近達成貿議

，美國商務部長羅斯及後稱兩國「極有可能」達成協議，而國家商務部亦指兩國對協議核心問題

有建設性討論，刺激美股上周五（１５日）三大指數均再破頂，道指更首破２８０００點關，消

息帶動港股今早高開１１５點或０﹒４％，報２６４４２點，及後人民銀行公布，今日進行

１８００億元人民幣７天期逆回購，結束連續１５日暫停逆回購的趨勢，而中標利率由上次的２

﹒５５％下調至２﹒５％，是超過４年來首次下調，進一步刺激港股向上，曾升３６１點見

２６６８８點，收復五十線（約２６６５５點），本地地產及金融股、騰訊（００７００）造好

。最終恆指半日收報２６６１８點，升２９２點或升１﹒１１％，主板成交３７７﹒６８億元。

國企指數報１０５２９點，升１０４點或升１％。

Ａ股同樣走高，上證綜指報２９０８點，升１６點或升０﹒５８％，成交８７１﹒４２億元

人民幣。深成指報９７２１點，升７３點或升０﹒７６％，成交１３５１﹒７８億元人民幣。

重磅股方面，騰訊傳籌組財團收購環球音樂股權，半日升２﹒０６％，報３２６﹒６元；獲

大和調高目標價至９７元的友邦（０１２９９），半日升２﹒５３％，報７８﹒９５元；阿里巴

巴（０９９８８）來港上市，刺激港交所（００３８８）升１﹒５８％，報２４４﹒６元；建行

（００９３９）升０﹒９７％，報６﹒２７元；匯控（００００５）升０﹒７８％報５８﹒１５

元。



＊十大屋苑交投回升，地產股上揚＊



反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）上周五公布為１８２﹒１點，按周

升１﹒５１％，升幅為２９周最大，兩周累升１﹒７３％。剛過去周末十大屋苑成交亦目上升，

利好本地地產股回升。新地（０００１６）升１﹒６８％，報１０９﹒２元；恆地（０００１２

）升１﹒４９％，報３７﹒３５元；新世界（０００１７）升１﹒３４％，報１０﹒５６元；長

實（０１１１３）升１﹒１６％，報５２﹒４５元。收租股九置（０１９９７）亦走高

２﹒７４％，報４３﹒１５元；

發改委新聞發言人孟瑋上周五（１５日）指正研究取消汽車限購，汽車股普揚。吉利

（００１７５）升３﹒１１％領漲藍籌及國指，報１５﹒２４元；東風（００４８９）升２﹒９

８％，報７﹒９５元；廣汽（０２２３８）升２﹒６８％，報８﹒４２元；華晨（０１１１４）

升２﹒１７％，報８﹒４７元；北汽（０１９５８）升１﹒９２％，報４﹒７８元。

中國證監會上周五（１５）日決定全面推展Ｈ股「全流通」，利好中資券商股。中信証券（

０６０３０）漲２﹒０５％，報１４﹒９４元；華泰六八八六（０６８８６）升１﹒８４％，報

１２﹒１６元；中國銀河（０６８８１）揚１﹒４８％，報４﹒１１元；海通證券

（０６８３７）升１﹒３８％，報８﹒０７元；中金（０３９０８）升０﹒７２％報１４﹒０４

元。



＊人幣回升內房造好，物管股見資金追捧續破頂＊



人民幣回升，內房板塊造好。時代中國（０１２３３）跳升８﹒６４％，報１５﹒６元；龍

光（０３３８０）走高３﹒４２％，報１２﹒０８元；新城發展（０１０３０）升２﹒６２％，

報８﹒２４元；奧園（０３８８３）升２﹒４９％，報１０﹒７元；恆大（０３３３３）升

２﹒０２％，報１９﹒２２元。

物管股續見資金追捧。新城悅（０１７５５）、中海物業（０２６６９）、永升生活

（０１９９５）及雅生活（０３３１９）均再創上市新高，半日分別漲飆７﹒２９％報

１１﹒４８元、漲４﹒０７％報５﹒１１元、揚６﹒２１％報５﹒１３元，以及升２﹒５５％午

收２６﹒１元；碧桂園服務（０６０９８）亦升２﹒６５％，報２７﹒１５元。

中資電訊股普彈。中通服（００５５２）彈２﹒５５％，報５﹒２２元；中電信（００７２

８）升２﹒２９％，報３﹒１３元；中聯通（００７６２）升０﹒９８％，報７﹒２元；中興（

００７６３）升０﹒９２％，報２１﹒８５元；中移動（００９４１）微升０﹒９％，報

６１﹒７５元。



＊麥嘉嘉：央行開始有大動作，內銀、券商可最快受益＊



中美雙方高級別官員再通電話，刺激美股上日再破頂，帶動恆指今日反彈約三百點。申萬宏

源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，本次中美牽頭人通電話，雙方都有圍繞核心

問題進行建設性的討論，市場對中美貿談方面仍是有較大的信心。惟本港社會事件仍沒有解決，

對港股產生一定的壓制。因此，預料恆指短期技術性反彈能上至２７０００點，而下方

支持位在２６２００點。

另外，麥嘉嘉指出，最近人行進行的一系列操作對Ａ股和港股都有一定的支持作用。今日，

人行時隔１５天後重啟公開市場逆回購操作，並跟隨中期借貸便利（ＭＬＦ）降低利率５個基點

。此外，市場亦關注本周的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）的決議，預計亦會進行一定的下調。這

證明人行開始實行中性寬鬆的貨幣政策。相信內銀及券商會優先反映利好消息，建議考慮屬四大

行的建行，可在６﹒１至６﹒３元間買入，而且該股利息有逾５厘，可長線收息兼具防守力。（

ｆｚ、ｋｓ）

