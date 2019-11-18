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18/11/2019 18:07

【北水炒Ｄ乜】淨流入近卅億人幣，買建行騰訊，沽中石化三生製藥

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中美簽署首階段貿易協議的希望重燃，上周五（１５日）美股
三大指數尋頂，刺激港股今早高開１１５點報２６４４２點，加上人民銀行進行１８００億元人
民幣７天期逆回購，中標利率更由上次的２﹒５５％下調至２﹒５％，是超過４年來首次下調，
港股順勢繼續抽升，最高曾漲３７５點見２６７０２點，最終收報２６６８１點，升３５４點或
升１﹒３５％，收復五十天線（約２６６５６點）。
　　按額度計算，北水全日淨流入２９﹒７２億元人民幣增加約５％。北水淨買入最多的個股依
次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、美團點評（０３６９０）；淨賣出最
多的依次是中石化（００３８６）、三生製藥（０１５３０）、波司登（０３９９８）。
　　主板成交７０４﹒５０億元，按日增１３﹒６％。其中港股通成交１１１﹒１億元，佔總成
交１５﹒８％。

＊新東方在綫獲北水青睞，股價創新高＊
　　
　　人行報告指出需加強逆周期調節，市場憧憬降息降準，北水全日力買建行及工行
（０１３９８），淨買入分別達４﹒５８億元及１﹒５４億元，股價各升１﹒６１％報６﹒３１
元，以及升１﹒９６％報５﹒７２元。
　　據外電消息人士指，騰訊正洽談向法國媒體公司Ｖｉｖｅｎｄｉ收購環球音樂集團
（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｕｓｉｃ　Ｇｒｏｕｐ）部分股權。騰訊全日股價急升
３﹒１３％報３３０元，北水淨買入達３﹒９５億元。
　　新東方在綫（０１７９７）獲北水青睞，全日淨買入１﹒４１億元。該股全日急升
１１﹒６２％報２１﹒９元，盤中見２３﹒３５元創出上市新高。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　４．５８　
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　３．９５　
　　美團點評　（０３６９０）　　　　　３．７０　
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　１．５４　
　　新東方在綫（０１７９７）　　　　　１．４１　

　　淨沽出最多港股：
　　中石化　（００３８６）　　　　　－０．９３　
　　三生製藥（０１５３０）　　　　　－０．８２　
　　波司登　（０３９９８）　　　　　－０．７３　
　　新華保險（０１３３６）　　　　　－０．６３　
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　－０．２０　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｃ）

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