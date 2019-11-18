【北水炒Ｄ乜】淨流入近卅億人幣，買建行騰訊，沽中石化三生製藥

《經濟通通訊社１８日專訊》中美簽署首階段貿易協議的希望重燃，上周五（１５日）美股
三大指數尋頂，刺激港股今早高開１１５點報２６４４２點，加上人民銀行進行１８００億元人
民幣７天期逆回購，中標利率更由上次的２﹒５５％下調至２﹒５％，是超過４年來首次下調，
港股順勢繼續抽升，最高曾漲３７５點見２６７０２點，最終收報２６６８１點，升３５４點或
升１﹒３５％，收復五十天線（約２６６５６點）。
按額度計算，北水全日淨流入２９﹒７２億元人民幣增加約５％。北水淨買入最多的個股依
次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、美團點評（０３６９０）；淨賣出最
多的依次是中石化（００３８６）、三生製藥（０１５３０）、波司登（０３９９８）。
主板成交７０４﹒５０億元，按日增１３﹒６％。其中港股通成交１１１﹒１億元，佔總成
交１５﹒８％。
＊新東方在綫獲北水青睞，股價創新高＊
人行報告指出需加強逆周期調節，市場憧憬降息降準，北水全日力買建行及工行
（０１３９８），淨買入分別達４﹒５８億元及１﹒５４億元，股價各升１﹒６１％報６﹒３１
元，以及升１﹒９６％報５﹒７２元。
據外電消息人士指，騰訊正洽談向法國媒體公司Ｖｉｖｅｎｄｉ收購環球音樂集團
（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｍｕｓｉｃ Ｇｒｏｕｐ）部分股權。騰訊全日股價急升
３﹒１３％報３３０元，北水淨買入達３﹒９５億元。
新東方在綫（０１７９７）獲北水青睞，全日淨買入１﹒４１億元。該股全日急升
１１﹒６２％報２１﹒９元，盤中見２３﹒３５元創出上市新高。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
建設銀行 （００９３９） ４．５８
騰訊控股 （００７００） ３．９５
美團點評 （０３６９０） ３．７０
工商銀行 （０１３９８） １．５４
新東方在綫（０１７９７） １．４１
淨沽出最多港股：
中石化 （００３８６） －０．９３
三生製藥（０１５３０） －０．８２
波司登 （０３９９８） －０．７３
新華保險（０１３３６） －０．６３
石藥集團（０１０９３） －０．２０
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（ｅｃ）