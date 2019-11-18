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即市新聞

18/11/2019 16:12

《美元走勢－羅明立》英鎊短期或是非美貨幣火車頭

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒９５　　　１０８﹒６５　　　１０８﹒８７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０６８　　　１﹒１０４７　　　１﹒１０５１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９５５　　　１﹒２８９９　　　１﹒２９０２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９０４　　　０﹒９８８２　　　０﹒９９００
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３０８　　　７﹒８２３９　　　７﹒８２４２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１０月零售銷售按月增長０﹒３％，增幅高於市場預期的０﹒２％，扭轉
前月下跌０﹒３％的跌勢。美債息上揚，投資者憧憬美國及中國將達成協議，增加市場風險胃納
，降低對美債的需求。美匯指數回撤到２０天線附近的９７﹒８０，短期仍然是區間上落，未有
明顯趨勢。
　　歐元區１０月ＣＰＩ按月增加０﹒１％，低於預期的０﹒２％；ＣＰＩ年率終值為０﹒７％
；符合預期，顯示歐元區通脹低於目標水平。投資者期望歐元區國家能夠增加財政刺激措施，不
過區內龍頭德國仍然傾向緊守財赤措施原則，令歐元區很大機會仍要依賴央行的貨幣刺激政策。
本周五（２２日）歐美將有一系列由Ｍａｒｋｉｔ研製的採購經理指數公布，投資者留意歐美經
濟最新情況。歐元重上５０天線但１﹒１１的阻力仍大，由於缺乏大方向，只適宜短炒波幅。
　　英鎊調整至１﹒２７５０附近後又再發力升２００點，開始逼近上次高位１﹒３０１０，現
時１﹒２８５０應變成短線支持，短期可能是非美的火車頭。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０３０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９００　　　１﹒３０５０　　　１﹒２８５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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