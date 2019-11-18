《美元走勢－羅明立》英鎊短期或是非美貨幣火車頭

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒９５ １０８﹒６５ １０８﹒８７

歐元╱美元 １﹒１０６８ １﹒１０４７ １﹒１０５１

英鎊╱美元 １﹒２９５５ １﹒２８９９ １﹒２９０２

美元╱瑞郎 ０﹒９９０４ ０﹒９８８２ ０﹒９９００

美元╱港元 ７﹒８３０８ ７﹒８２３９ ７﹒８２４２

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《美元走勢》美國１０月零售銷售按月增長０﹒３％，增幅高於市場預期的０﹒２％，扭轉

前月下跌０﹒３％的跌勢。美債息上揚，投資者憧憬美國及中國將達成協議，增加市場風險胃納

，降低對美債的需求。美匯指數回撤到２０天線附近的９７﹒８０，短期仍然是區間上落，未有

明顯趨勢。

歐元區１０月ＣＰＩ按月增加０﹒１％，低於預期的０﹒２％；ＣＰＩ年率終值為０﹒７％

；符合預期，顯示歐元區通脹低於目標水平。投資者期望歐元區國家能夠增加財政刺激措施，不

過區內龍頭德國仍然傾向緊守財赤措施原則，令歐元區很大機會仍要依賴央行的貨幣刺激政策。

本周五（２２日）歐美將有一系列由Ｍａｒｋｉｔ研製的採購經理指數公布，投資者留意歐美經

濟最新情況。歐元重上５０天線但１﹒１１的阻力仍大，由於缺乏大方向，只適宜短炒波幅。

英鎊調整至１﹒２７５０附近後又再發力升２００點，開始逼近上次高位１﹒３０１０，現

時１﹒２８５０應變成短線支持，短期可能是非美的火車頭。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０３０ １﹒１１５０ １﹒０９８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９００ １﹒３０５０ １﹒２８５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

