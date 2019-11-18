【新股上市】傳硅谷天堂黃金取消香港ＩＰＯ，因市況欠佳

《經濟通通訊社１８日專訊》據ＩＦＲ引述消息指，由於市場條件不佳，硅谷天堂黃金

（０１３４２）取消香港首次公開發售（ＩＰＯ）。公司原定於今天結束招股，本月２５日掛牌

。

硅谷天堂黃金原計劃以每股１３﹒１元至１７﹒５元，發行８０４４萬股，集資額介乎

１０﹒５４億至１４﹒０８億元。每手２００股，入場費３５３５﹒２７元。

公司是次擬引入三名基石投資者，包括招金礦業（０１８１８）、鵬欣環球資源及紫金礦業

（０２８９９），合共認購約５１００萬美元等值股份。（ｂｉ）

