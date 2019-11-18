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即市新聞

18/11/2019 13:33

【修例風暴】教育局：全港學校明天繼續停課

　　《經濟通通訊社１８日專訊》教育局宣布，鑑於路面及交通仍有不穩定因素，以及給予學校
充分時間為復課做好準備，全港學校（包括幼稚園、小學、中學及特殊學校）明日（１９日）繼
續停課。
　　按現時情況，中小學及部分特殊學校計劃於本周三（２０日）恢復上課，至於幼稚園、肢體
傷殘兒童學校及智障兒童學校將停課至星期日（２４日）。
　　停課期間，學校必須保持校舍開放，家長如有需要可將子女送返學校。學校應安排教職員在
安全可行的情況下返回學校照顧學生，與家長保持溝通，並在安全的情況下方可安排學生返家。

＊小一自行分配學位註冊日期延長至本周五＊

　　獲得小一自行分配學位的兒童，其家長原定須於本周三或周四學校辦公時間內，前往所申請
的小學辦理註冊手續。鑑於近日的社會狀況，有關的註冊日期現延長至本周五（２２日）（即本
月２０至２２日）。家長若因要事或交通情況影響，未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先
與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。
　　教育局再次提醒學校應為復課做好準備，因應各種突發情況，就上課安排擬定校本應變措施
，並盡早通知家長。如個別學校有特殊情況，亦可主動聯絡教育局，教育局會按需要提供適切支
援。教育局並再提醒學生應留在家中，不要在街上流連，遠離危險，更切勿參加違法活動。
（ｂｉ）（ｚｚ）

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