《經濟通通訊社１８日專訊》昨天，一名警方傳媒聯絡隊男隊員於尖沙嘴漆咸道南與柯士甸
道交界、近九龍玫瑰堂位置，衝突期間左小腿中箭，箭頭刺入肌肉，被送住廣華醫院接受手術，
目前情況穩定。特首林鄭月娥今天早上曾到醫院探望該名男隊員。
其後，林鄭月娥在ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁發帖，引述探望期間該名隊員的話，稱想快點康復
繼續工作，林鄭月娥讚其「勇氣及承擔，令人感動」，並指責示威者暴力程度升級，理大校園內
的人應聽從警方呼籲。（ｔｆ）（ｚｚ）
18/11/2019 17:37
【修例風暴】林鄭月娥探望及讚揚小腿中箭警員，指示威者暴力升級
《經濟通通訊社１８日專訊》昨天，一名警方傳媒聯絡隊男隊員於尖沙嘴漆咸道南與柯士甸
道交界、近九龍玫瑰堂位置，衝突期間左小腿中箭，箭頭刺入肌肉，被送住廣華醫院接受手術，
目前情況穩定。特首林鄭月娥今天早上曾到醫院探望該名男隊員。
其後，林鄭月娥在ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁發帖，引述探望期間該名隊員的話，稱想快點康復
繼續工作，林鄭月娥讚其「勇氣及承擔，令人感動」，並指責示威者暴力程度升級，理大校園內
的人應聽從警方呼籲。（ｔｆ）（ｚｚ）
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