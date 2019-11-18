【修例風暴】林鄭月娥探望及讚揚小腿中箭警員，指示威者暴力升級

《經濟通通訊社１８日專訊》昨天，一名警方傳媒聯絡隊男隊員於尖沙嘴漆咸道南與柯士甸

道交界、近九龍玫瑰堂位置，衝突期間左小腿中箭，箭頭刺入肌肉，被送住廣華醫院接受手術，

目前情況穩定。特首林鄭月娥今天早上曾到醫院探望該名男隊員。

其後，林鄭月娥在ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁發帖，引述探望期間該名隊員的話，稱想快點康復

繼續工作，林鄭月娥讚其「勇氣及承擔，令人感動」，並指責示威者暴力程度升級，理大校園內

的人應聽從警方呼籲。（ｔｆ）（ｚｚ）

