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18/11/2019 09:00

【本港樓市】十大屋苑周末錄７宗成交，半數屋苑零成交

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中原地產十大屋苑剛過去的周末錄得７宗成交，較上周雖多３
宗，但仍屬個位數交投量，繼續於低位徘徊。半數屋苑零成交，港島區及新界區各錄１宗交投，
其餘交投來自九龍區。
　　據美聯物業分行統計，剛過去周末（１１月１６日至１７日）十大二手藍籌屋苑亦共錄得約
７宗買賣成交，較上周末６宗輕微上升約１６﹒７％，連續第二個周末在單位數水平徘徊。至於
按１５大屋苑計算，周末則同錄得約７宗買賣成交，按周減少約１２﹒５％。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日各區交通不順，影響跨區睇樓活動，
幸好市場剛性需求大，購買力仍在，同區用家遇上合價心水戶仍會入市，加上市區近日未有大型
新盤開售，客源留守市區二手屋苑，相反，新界新盤吸引力大，令新界二手交投受壓。
　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，社會事件持續反覆，加上筍盤早前陸續被市場消化，
故剛過去的周末二手交投量偏軟，１０大屋苑交投僅錄個位數。不過，剛需持續及放寬按揭等有
利因素下，若社會事件氣氛緩和，凝聚的購買力將會釋放。
　　另外，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日，十大指標屋苑累錄６宗二手買賣個
案，與上周末（１１月９至１１月１０日）的６宗相同，沒有升跌。（ｃｌ）

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