【港元利率】隔夜息跌穿２厘水平，但兩個月及以上拆息續全線上升

《經濟通通訊社１８日專訊》港元拆息繼續個別發展，隔夜息兩連跌，報１﹒９６９４１厘

，跌穿兩厘的水平，並創近一周新低，但一周錢和兩周錢仍然高企於３厘以上。一周拆息進一步

漲至３﹒１２８２１厘，創逾四個月新高，而兩周錢則回落至３﹒０７３９３厘。長息維持升勢

。

與樓按相關的一個月拆息連跌兩天，今日降至２﹒６８５００厘，較同期美息高約９５個基

點，三個月拆息則升至２﹒５３２２０厘，為７月９日以來最高，並較同期美息高約６３個基點

。至於六個月及十二個月拆息就分別漲至２﹒４００７１厘及２﹒４１０３６厘。

港元匯價今早在７﹒５８２５２－７﹒８３０８之間上落，最新報７﹒８３０１，較上日跌

約０﹒０５％。

華僑銀行最新發布的經濟研究報告指出，港元拆息偏緊源於三項因素。首先，阿里巴巴

（０９９８８）正式向港交所（０３８８）提交上市文件，籌資１３４億美元，將於１１月２６

日正式掛牌，市場預留資金怍準備。其次，季節性因素如月結及年結臨近，市場參與者對港元流

動性的需求上升。再者，市場擔心香港局勢不穩，增添資本外流的潛在風險。展望未來，即使Ｉ

ＰＯ及月結因素消退，相信港元利率或依然維持上行的走勢。美元兌港元現價將維持在７﹒８２

－７﹒８４的區間。（ｃｌ）

