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18/11/2019 12:45

【修例風暴】陳方安生：呼籲特首下令警方停止向理大使用致命武器

　　《經濟通通訊社１８日專訊》前政務司司長陳方安生表示，十分擔憂香港理工大學情況，指
校園內師生、記者、醫護、社工、傷者、示威者及市民，現正處於人道危機，呼籲各方克制，停
止暴力，和平解決理大事件。
　　陳方安生又呼籲，行政長官林鄭月娥指令警方停止使用致命武器，通過校方協調，安排理工
大學內所有人有秩序地和平離開，令傷者盡快得到治療。
　　陳方安生指，本周日的區議會選舉，對香港的未來政制發展至為重要，這個星期應集中注意
力於區選，鼓勵更多選民投票，讓選舉可以如期舉行。（ｃｌ）（ｚｚ）

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