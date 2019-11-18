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即市新聞

18/11/2019 16:30

【本港經濟】最新失業率升至３﹒１％，餐飲失業率高見６﹒１％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》根據政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字，經季節性
調整的失業率由今年７月至９月的２﹒９％上升至８至１０月的３﹒１％，比市場預測的３％為
高。同期的就業不足率亦由１％升至１﹒２％。
　　與今年７－９月比較，在８－１０月期間失業率（不經季節性調整）及就業不足率的上升均
主要見於建造業。
　　總就業人數由今年７至９月的３８５﹒５４萬人，下跌至８至１０月的３８４﹒３８萬人，
減少約１﹒１６萬人。同期的總勞動人口亦跌至３９６﹒９３萬人，減少約６４００人。失業人
數（不經季節性調整）增加約５１００人至１２﹒５４萬人。同期的就業不足人數亦由
４１５００人上升至４５９００人，增加約４４００人。
　　勞工及福利局局長羅致光評論最新失業數字時表示，經濟情況繼續惡化，勞工市場進一步放
緩。失業率（經季節性調整）和就業不足率在８－１０月均上升０﹒２個百分點，分別至
３﹒１％及１﹒２％。總就業人數的按年跌幅擴大。

＊消費及旅遊相關行業失業率升至２０１７年初以來最高＊

　　他續指，與上一個期間比較，大部分行業的失業率有所上升。與消費及旅遊相關行業（即零
售、住宿及膳食服務業合計）的失業率進一步上升至５％，為２０１７年年初以來的最高水平。
其中，從事餐飲服務活動業的人士的失業率上升至６﹒１％，為超過六年來的高位。建造業（尤
其是從事樓房裝飾、修葺及保養的人士）的失業率顯著惡化。
　　展望未來，羅致光表示，由於越趨暴力的本地社會事件持續對經濟造成沉重打擊，失業率將
面對更大的上升壓力。政府會密切留意有關發展。（ｃｌ）

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