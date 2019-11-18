《經濟通通訊社１８日專訊》警方表示，因應法庭裁決，即時暫停執行《禁蒙面法》。
政府１０月初引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，２４名民主派議員早前申請司法覆核和臨
時禁制令，高等法院拒絕頒下禁制令，但批准就《緊急法》和《禁蒙面法》司法覆核進行合併聆
訊，連同社民連梁國雄提出的司法覆核一併審理。
高等法院頒下書面裁決，裁定《緊急情況規例條例》違反《基本法》下的憲制架構，屬於違
憲，而《禁止蒙面規例》部分條文，不符合相稱性。（ｃｌ）（ｚｚ）
18/11/2019 17:28
【修例風暴】警方因應法庭裁決，即時暫停執行禁蒙面法
《經濟通通訊社１８日專訊》警方表示，因應法庭裁決，即時暫停執行《禁蒙面法》。
政府１０月初引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，２４名民主派議員早前申請司法覆核和臨
時禁制令，高等法院拒絕頒下禁制令，但批准就《緊急法》和《禁蒙面法》司法覆核進行合併聆
訊，連同社民連梁國雄提出的司法覆核一併審理。
高等法院頒下書面裁決，裁定《緊急情況規例條例》違反《基本法》下的憲制架構，屬於違
憲，而《禁止蒙面規例》部分條文，不符合相稱性。（ｃｌ）（ｚｚ）
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